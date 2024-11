Die AfD hat im vergangenen Jahr ihren Mitgliederbestand um rund 44 Prozent erhöhen können. Damit verzeichnet die als in Teilen gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei den größten Mitgliederzuwachs im Vergleich zu allen anderen Parteien in Rheinland-Pfalz. Laut Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik hat das Politikwissenschaftlern zufolge an zwei Ursachen: Die Flüchtlingspolitik als zentrales Thema und der Eindruck, die AfD sei "in der Parteienlandschaft angekommen."