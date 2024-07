Mountainbikefahren erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Abseits von Straßen und angelegten Wegen unterwegs zu sein, macht vielen großen Spaß - und so verzeichnen neu gegründete Mountainbike-Clubs in Rheinland-Pfalz deutlichen Zuwachs. Unsere Reporterinnen waren in der Pfalz und in der Vulkaneifel unterwegs.