Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen klagt das Mainzer Frauenhaus über zu wenig Plätze, und in der Nähe des Bahnhofs Kirn wurde ein Gleisarbeiter schwer verletzt.

9:40 Uhr Falschgeld-Prozess in Bad Kreuznach Beim Friseur und bei McDonald's lief es gut - an der Tankstelle flog die Sache dann auf: Ein 24-Jähriger und ein 21-Jähriger müssen sich ab heute vor dem Jugendschöffengericht Bad Kreuznach verantworten, weil sie Falschgeld in Umlauf gebracht haben sollen. Die Anklage wirft den beiden vor, sich mutmaßlich über das Internet gefälschte 20-Euro-Scheine besorgt zu haben. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe – sie hätten das Geld gefunden und seien davon ausgegangen, dass es echt sei. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 23. November 2023 um 7:30 Uhr.

9:25 Uhr Herbsttagung der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz Egal, wer wann welche Konferenz abhält: Meinem Eindruck nach geht es immer ums Sparen. So auch bei der Herbsttagung der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz ab heute in Speyer. Bis Samstag müssen die knapp 60 Mitglieder des Kirchenparlaments über einen sogenannten "Priorisierungsprozess" entscheiden. Das heißt, sie müssen sich überlegen, wofür noch Geld ausgegeben werden kann und wofür nicht. Denn bis 2035 wird die Landeskirche vermutlich rund 60 Millionen Euro einsparen müssen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 23. November 2023 um 8:30 Uhr.

9:10 Uhr Historisch - das war am 23. November 1958

Die Lebenshilfe wird in Marburg gegründet. Der gemeinnützige Verein hat inzwischen 125.000 Mitglieder und ist die Interessensvertretung für beeinträchtigte Menschen und deren Familien. 1989

Udo Lindenberg bekommt in Berlin das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht. Er erhält die Auszeichnung für seinen Einsatz in der Verständigung zwischen West und Ost. 1996

Henry Maske verliert seinen Boxkampf zum Abschied gegen Virgil Hill. "Time to Say Goodbye" bleibt deswegen 12 Wochen in den Charts auf Platz 1.

8:15 Uhr Islamisten-Razzien in vier Bundesländern Seit dem frühen Morgen laufen in vier Bundesländern Razzien gegen Hamas-Anhänger und Anhänger des palästinensischen Netzwerks Samidoun. Für beide Organisationen hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor rund drei Wochen ein Betätigungsverbot erlassen. Von den Razzien betroffen ist nach Angaben des Innenministeriums schwerpunktmäßig Berlin, außerdem Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Aus Rheinland-Pfalz wurden keine Durchsuchungen bekannt. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 23. November 2023 um 8:00 Uhr.

8:00 Uhr 🍕 Keine "Pizza Revolver" mehr - Haft für Pizzabäcker "Einmal Pizza Funghi mit Sturmgewehr, bitte!" - So stelle ich mir die Bestellungen in einer Pizzeria im Kreis Kaiserslautern vor, deren Pizzabäcker wegen Waffenhandels zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt wurde. In den Sozialen Medien wollten viele mehr über den Fall wissen:

7:40 Uhr ☀️ Euer Foto: Sonnenaufgang über Schweinschied SWR Andrea Brand Die Novembersonne hat es euch angetan: Diesen wunderschönen Sonnenaufgang hat Andrea Brand aus Schweinschied fotografiert. Da soll noch mal einer sagen, im November gibt's nur Nebel und Regen!

7:30 Uhr Neue Lithium-Anlage in Landau In Landau soll am Nachmittag eine sogenannte Lithiumextraktions-Optimierungsanlage eröffnet werden. Und jetzt kommt ein Satz aus dem Chemie-Lehrbuch: "Lithium ist ein Alkalimetall und gilt als einer der wichtigsten Rohstoffe für Batterien. Dort ist es in geladener Form für die Speicherung von Elektrizität wichtig. Der Lithium-Ionen-Akku wird etwa in Smartphones und Computern eingesetzt." Was es mit dieser Anlage auf sich hat und wie das alles mit dem Geothermiekraftwerk Landau zusammenhängt, erfahrt ihr hier: Landau Vor Einweihung einer Lithium-Anlage Geothermiekraftwerk Landau ist seit zehn Monaten außer Betrieb Das Geothermiekraftwerk in Landau steht still - seit Ende Januar. Grund sind laut Landesamt für Geologie und Bergbau "Alterungsprozesse" bei der Anlagentechnik. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 23. November 2023 um 5:30 Uhr.

7:20 Uhr 🌍 Der Blick nach Deutschland und in die Welt Überschattet von der aktuellen Haushaltskrise versammeln sich die Grünen zu einem Bundesparteitag in Karlsruhe. Es geht unter anderem darum, wie sich die Klimaschutz-Projekte der Ampel-Koalition und andere Kernanliegen der Grünen jetzt noch finanzieren lassen. Die Gewerkschaft ver.di ruft deutschlandweit Beschäftigte des Gesundheitswesens zu einem zweitägigen Warnstreik auf. An diesem Donnerstag und Freitag sollen Mitarbeitende aller Universitätskliniken, in denen der Länder-Tarifvertrag gilt, ihre Arbeit niederlegen. Betroffen seien aber zum Beispiel auch Zentren für Psychiatrie, für die der Vertrag ebenfalls gilt. Vertreter der Europäischen Union und Kanadas wollen sich zu einem zweitägigen Gipfel in der kanadischen Stadt St. John's in Neufundland treffen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Lage im Gazastreifen sowie um Wirtschaft, Energie und Klima gehen. Zum Abschluss soll es eine gemeinsame Erklärung geben. In Frankreich werden rund 400 Briefe des ehemaligen "Staatsfeinds Nummer 1", Jacques Mesrine, versteigert. Der inzwischen tote Gangster schrieb die Briefe in den 1970er Jahren an seine damalige Partnerin und Komplizin Jeanne Schneider. Gemeinsam galten sie als französische Version von Bonnie und Clyde. Mesrine war für Entführungen, Erpressungen, Morde, Banküberfälle und Gefängnisausbrüche bekannt. 1979 wurde er von der Polizei erschossen.

7:05 Uhr Euer Foto: romantischer Sonnenuntergang in Einselthum 00 Von wegen November-Tristesse! Euch gelingen immer wieder die schönsten Bilder. Elisabeth Marhöfer aus Einselthum war gestern Abend unterwegs und hat den Sonnenuntergang geknipst. Da fehlt für die perfekte Romantik ja wirklich nur noch das Meeresrauschen!

6:45 Uhr 🚘 Wie ist die Lage auf den Straßen? Zu Unrecht habe ich in meinem Fotoaufruf der A63 einen Stau unterstellt, denn laut unserer Verkehrsübersicht ist dort momentan alles frei. Auf der A61 scheint es derzeit eher zu klemmen.

6:30 Uhr Zu wenig Plätze in den Frauenhäusern Ihr habt es vielleicht in den Nachrichten gehört: Weltweit sind nach UNO-Angaben im vergangenen Jahr so viele Frauen und Mädchen getötet worden wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Vereinten Nationen gehen von fast 90.000 weiblichen Opfern aus – in 55 Prozent der Fälle seien Familienmitglieder oder Partner die Täter. Gewalt gegen Frauen gibt es auch bei uns in Rheinland-Pfalz - und die Frauenhäuser haben viel zu wenig Plätze. Eine Mitarbeiterin des Mainzer Frauenhauses sagte dem SWR, dass sie im letzten Jahr knapp 90 Frauen ablehnen mussten. Vor kurzem hieß es auch aus dem Frauenhaus Koblenz, dass aus Platzmangel ungefähr jede dritte Anfrage abgelehnt werden müsse. Ich finde, hier sollte dringend etwas getan werden! Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 23. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr Verletzter Gleisarbeiter bei Bahnunfall in Kirn Schlimmer Unfall auf der Bahnstrecke von Bad Kreuznach nach Kirn: Kurz vor Mitternacht ist ein Gleisarbeiter in der Nähe des Kirner Bahnhofs von einer Regionalbahn erfasst worden. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Bahnstrecke war für die Rettungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 23. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr 🍞 Immer weniger Bäckereien und Metzgereien Die vier Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz haben jetzt bestätigt, was viele von uns schon gemerkt haben: Es gibt insgesamt immer weniger Bäckereien und Metzgereien. Hauptgründe dafür sind fehlender Nachwuchs, steigende Preise und Bürokratie. In den vergangenen zehn Jahren hat den Zahlen der Kammern zufolge mehr als jede dritte Bäckerei und fast jeder vierte Metzger dicht gemacht. Besonders betroffen ist demnach der ländliche Raum. Mehr dazu könnt ihr heute Abend ab 20 :15 Uhr in "Zur Sache Rheinland-Pfalz" im SWR sehen.

6:02 Uhr So wird das Wetter heute Glück für alle, die noch keine Lust auf Winter haben - oder für Leute wie mich, die noch immer nicht die Winterreifen fürs Auto aus dem Keller geholt haben: Mit Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad bleibt es heute recht mild. Auch Regen wird kaum fallen. Deutlich winterlicher soll es dann in den Folgetagen werden: Ab Freitagabend kann es örtlich sogar schneien. Ja, ich versprech's, heute Abend sind die Winterreifen drauf!

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Vor dem Landgericht Landau beginnt der Prozess gegen einen 45-Jährigen. Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, Anfang Mai aus seiner Wohnung heraus auf Polizisten geschossen und diesen mit dem Tod gedroht zu haben. Einem Spezialeinsatzkommando gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen. Laut Anklage leidet der 45-Jährige an einer psychischen Erkrankung. Die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung steht im Raum. Eine Anlage zur Produktion von Lithium wird am Nachmittag in Landau (Pfalz) eröffnet. Mit der sogenannten Lithiumextraktions-Optimierungsanlage (LEOP) will das Unternehmen Vulcan Energy sein Team für die ab 2026 geplante kommerzielle Produktion schulen. Lithium gilt zusammen mit Kobalt als einer der wichtigsten Rohstoffe für Batterien. Der Musiker und Maler Wolfgang Niedecken (72) wird am Abend mit dem Georg-Meistermann-Preis der Stiftung Stadt Wittlich ausgezeichnet. Die Laudatio hält der frühere Bundespräsident Horst Köhler. Mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis soll das Andenken an den Künstler Meistermann (1911-1990) und sein Engagement für Demokratie und Meinungsfreiheit wachgehalten werden.