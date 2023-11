Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:48 Uhr Böller und Feuerwerk: So verbringt ihr Silvester! Vorhin habe ich euch gefragt, ob ihr an Silvester viel böllert und Feuerwerke zündet oder ob ihr mehr zur Fraktion "Wunderkerze" gehört. Mit 56,6 Prozent sagt die Mehrheit von euch, dass die Böllerei zu teuer und zu laut ist und deshalb gerne verboten werden könnte.



"Je mehr und je bunter, desto besser" sagen 23,6 Prozent und lassen es an Silvester mit einer ordentlichen Menge krachen.



19,9 Prozent nehmen Wunderkerzen und ein paar kleine Böller zum Silvester feiern.

Danke fürs Mitmachen bei der Abstimmung und auch hier die Info: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild und ist nicht repräsentativ.

9:35 Uhr Kältebus in Trier ist wieder unterwegs Heute Morgen musste ich zum ersten Mal in diesem Herbst Eis vom Auto kratzen. Da fand ich diese Meldung aus Trier sehr gut: Der sogenannte Kältebus für obdachlose Menschen ist wieder regelmäßig in Trier unterwegs. Wie eine Streetworkerin des Benedikt-Labre-Hauses auf SWR-Anfrage mitteilte, fährt der Bus in den kommenden Monaten jeden Montag, Mittwoch und Freitag ab 19 Uhr. Dann verteilen die ehrenamtlichen Helfer warme Getränke wie Tee und Kaffee sowie kleine Speisen, Isomatten und Schlafsäcke an die Bedürftigen. Nach Einschätzungen der Sprecherin treffen die Freiwilligen auf einer Tour im Schnitt etwa 15 Bedürftige an. Der Bus ist in der Regel bis Ostern unterwegs. Über dieses Thema berichtete das SWR-Studio Trier am 22. November 2023 um 8:30 Uhr

9:02 Uhr 500 Meter Kabel gestohlen Kurioser Diebstahl in der Vorderpfalz: Gestern Morgen wurde die Bundespolizeiinspektion in Kaiserslautern von der Deutschen Bahn darüber informiert, dass in Römerberg (Ortsteil Berghausen) 500 Meter Signalkabel gestohlen wurde. Die Kabelstränge lagen neben den Gleisen, der geschätzte Wert liegt bei knapp 9.000 Euro. Eine Frage bleibt unbeantwortet: Wie kann man 500 Meter Kabel unbemerkt stehlen? Das ist doch (meiner Meinung nach) auch aufgerollt ein ziemlich dickes Paket.

8:40 Uhr Unfall mit Linienbus - fünf Verletzte bei Wattenheim Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind bei Wattenheim gestern fünf Menschen verletzt worden. Ein Auto war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Bus zusammengeprallt. Das Auto wurde in ein Feld geschleudert. Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt, ein Kleinkind leicht verletzt. Im Linienbus verletzten sich zwei Schüler. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 48.000 Euro geschätzt. Weil Kraftstoff ausgetreten war, musste die obere Schicht des Feldes abgetragen werden. Video herunterladen (13,2 MB | MP4)

8:26 Uhr Raserin vor Gericht: 26-Jährige soll tödlichen Unfall verursacht haben In Montabaur steht heute eine Autofahrerin vor dem Amtsgericht, die Schuld am Tod eines Rentnerehepaars gewesen sein soll: Die heute 26-jährige Frau war, laut der Anklage, mit ihrer Tochter an einem regnerischen Sommerabend 2022 im Westerwald zwischen Langenhahn und Westerburg unterwegs. Dabei habe sie derart aufs Gas gedrückt, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Bei dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto starb ein Rentnerehepaar. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft der Westerwälderin fahrlässige Tötung vor. Über dieses Thema berichtete das SWR-Studio Koblenz am 22. November 2023 um 6:30 Uhr

8:12 Uhr Der Blick zurück in die Geschichte 📜 ...der 22.11. 2022: Einbrecher rauben aus dem Kelten Römer Museum in Manching bei Ingolstadt einen über 2.000 Jahre alten Goldschatz aus der Keltenzeit. Archäologen hatten die 483 Münzen im Handelswert von geschätzt 1,6 Millionen Euro 1999 entdeckt. 1998: Erstmals wird in den USA ein Fall von Sterbehilfe im Fernsehen gezeigt. Der Sender CBS strahlt ein Video aus, in dem die Tötung eines Patienten durch den umstrittenen Arzt Jack Kevorkian dokumentiert wird. 1983: Der Bundestag stimmt der umstrittenen Aufstellung neuer US-Mittelstreckenraketen vom Typ "Pershing II" in der Bundesrepublik gemäß Nato-Doppelbeschluss zu. 1968: Das "Weiße Album" der Beatles wird veröffentlicht. Offizieller Titel der Doppel-LP mit dem schlichten weißen Cover des Künstlers Richard Hamilton war "The Beatles". 1963: Der amerikanische Präsident John F. Kennedy wird während einer Wahlkampfreise in Dallas im US-Bundesstaat Texas im offenen Wagen erschossen. John F. Kennedy in Dallas / Texas am 22. November 1963. Nahaufnahme des US-Präsidenten und seiner Frau Jacqueline sowie des Gouverneurs von Texas, John Connally und seiner Frau. Kurz darauf wurde Präsident Kennedy ermordet. IMAGO IMAGO / United Archives International

8:01 Uhr Saumagen-Orden für Mainzer Hofsänger Die Schifferstadter Karnevalgesellschaft "Schlotte" hat gestern Abend wieder den Pfälzer Saumagenorden verliehen: Für ihren Einsatz im Karneval, aber vor allem für ihr soziales Engagement, ging der Preis in diesem Jahr an die Mainzer Hofsänger. Der Pfälzer Saumagen wird an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport verliehen. Preisträger waren unter anderem Alt-Kanzler Helmut Kohl, Fußball-Legende Fritz Walter oder Fernsehkoch Horst Lichter. Schifferstadt Sozial engagierter Fastnachts-Chor Mainzer Hofsänger mit Pfälzer Saumagen ausgezeichnet Die berühmten Mainzer Hofsänger sind nun Träger des Saumagenordens. Am Dienstagabend wurde ihnen der Orden feierlich verliehen. 19:00 Uhr Nachrichten, Wetter SWR2

7:38 Uhr Der Wolf ist zurück im Hunsrück Im Hunsrück hat sich ein Wolf dauerhaft niedergelassen. Das Landesumweltministerium will die Region in einem Umkreis von 30 Kilometern rund um den Nationalpark noch diesen Monat zu einem Wolfspräventionsgebiet erklären. Der Wolf ist schon seit Ende Mai im Hunsrück unterwegs. Seitdem ist er mehrfach in der Gegend rund um Thalfang, Hermeskeil und Birkenfeld in Fotofallen getappt und hat Kot und Haare hinterlassen. Ob der Wolf im Hunsrück ein neues Rudel gründen kann, hängt laut den Fachleuten davon ab, ob er bald eine Partnerin findet. Was Landwirte von der Rückkehr des Wolfes in den Hunsrück halten, könnt ihr hier lesen Bäsch Neues Wolfspräventionsgebiet wird ausgewiesen Wolf kehrt in den Hunsrück zurück: Landwirte in Angst 1879 wurde im Hunsrück der letzte Wolf im Land erschossen. Rund 150 Jahre später ist er zurückgekehrt und hat eine Schafherde angegriffen. Können Bauern mit Unterstützung rechnen? 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:25 Uhr Brand in Worms: 20 Personen erleiden Rauchvergiftung Heute Nacht ist ein Handyreparaturladen in Worms komplett abgebrannt. 20 Personen, die meisten davon befanden sich in einem nahegelegenen Hotel, erlitten eine Rauchvergiftung, drei Menschen mussten in ein Krankenhaus. Das gesamte Hotel wurde wegen starker Rauchentwicklung evakuiert. Zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Über dieses Thema berichtete das SWR-Studio Ludwigshafen am 22. November 2023 um 6:30 Uhr

7:10 Uhr Wieder ein Geldautomat gesprengt - dieses Mal in Ahrbrück In Ahrbrück im Kreis Ahrweiler ist gegen 2:15 Uhr heute Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Laut Polizei kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob die Täter erfolgreich waren und etwas erbeuten konnten. Aktuell sei die Polizei noch vor Ort und untersuche den Tatort. So lange ist auch die Hauptstraße in Ahrbrück für den Verkehr gesperrt, eine Umleitung wird eingerichtet. Über dieses Thema berichtete das SWR-Studio Mainz am 22. November 2023 um 6:30 Uhr

7:00 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Israels Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause im Gaza-Krieg sowie dem Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zugestimmt. Eine Mehrheit des Kabinetts stimmte für eine entsprechende Vereinbarung mit der radikal-islamistischen Hamas. Das Bundesverfassungsgericht will heute klären, ob im Abiturzeugnis von Legasthenikern stehen darf, dass auf die Bewertung von Rechtschreibung verzichtet wurde. Drei ehemalige Abiturienten mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche sind der Meinung, dass viele Arbeitgebende durch den Hinweis abgeschreckt werden. Am Mittag beginnen in Berlin deutsch-italienische Regierungskonsultationen unter Leitung der beiden Regierungschefs Giorgia Meloni und Olaf Scholz. Dabei soll ein gemeinsamer "Aktionsplan" zur Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen unterzeichnet werden. In den Niederlanden wird ein neues Parlament gewählt. Die bisherige Vier-Parteien-Koalition war im Juli im Streit um die Migrationspolitik zerbrochen. In der Folge kündigte der rechtsliberale Premierminister Mark Rutte, der seit knapp 13 Jahren Regierungschef der Niederlande war, überraschend seinen Rückzug aus der Politik an. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr.

6:28 Uhr Nach Unfall auf A6: Strecke in der Nacht wieder freigegeben Stundenlang war die A6 in der Nähe der Anschlussstelle Wattenheim nach einem Lastwagen-Unfall in Richtung Mannheim gesperrt gewesen. Ein Lastwagen war auf die Seite gekippt. Die Bergung dauerte mehrere Stunden. Erst in der Nacht zum Mittwoch wurde die Fahrbahn in Richtung Mannheim wieder freigegeben. Verletzte gab es nicht.

6:15 Uhr ⚽️ Blamage für DFB-Elf in Österreich Oha, dachte ich mir gestern Abend: von wegen Aufbruchstimmung vor der Heim-EM im Sommer 2024! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in Wien gegen Österreich mit 0 zu 2 verloren. Zu allem Überfluss sah Leroy Sané wegen einer Tätlichkeit gegen den Mainzer Profi Philipp Mwene die Rote Karte. DFB-Elf verliert in Österreich

6:05 Uhr Das Wetter - mal kein Regen, aber kalt wird's Der Regenschirm kann heute erstmal weg - stattdessen solltet ihr aber eine warme Mütze einpacken. Es wird ziemlich sonnig, was ja mal gut tut nach den grauen Regentagen. Allerdings wärmen die Temperaturen eher nicht. Am Tag liegen die Werte bei maximal 2 bis 6 Grad. Und die kommende Nacht wird wieder kalt. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Vor dem Oberlandesgericht Koblenz geht der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" weiter. Vier Männer im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und eine 75-jährige Frau sind angeklagt, einen Umsturz in Deutschland geplant zu haben. Laut Staatsanwaltschaft wollten sie unter anderem einen großflächigen Stromausfall herbeiführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen. Im Bistum Trier stellt die Unabhängige Aufarbeitungskommission zum Thema sexuelle Gewalt ihren zweiten Zwischenbericht vor. Es geht um den aktuellen Stand der Aufarbeitung. Ziel der Kommission ist es, die Missbrauchsfälle im Bistum in der Nachkriegszeit zu erheben und zu analysieren, wie Verantwortliche mit den Tätern umgegangen sind. Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss: Zum letzten Mal in diesem Jahr diskutiert der Publizist und Moderator Michel Friedman mit seinen Gästen über ein aktuelles politisches Thema. Diesmal geht es um die Frage: Was ist soziale Gerechtigkeit? Vor dem Amtsgericht Montabaur beginnt der Prozess gegen eine Autofahrerin, die einen Raser-Unfall verursacht haben soll. Dabei starb ein älteres Ehepaar. Die Angeklagte soll im Sommer 2022 im Westerwald die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben und mit dem Auto des Ehepaares zusammengestoßen sein.