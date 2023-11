Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:52 Uhr Voting-Auflösung: Es gibt noch jede Menge Fern-Seher Heute morgen hatte ich euch - anlässlich des Welttag des Fernsehens - gefragt, ob ihr noch linear unterwegs seid, Streaming bevorzugt oder irgendwas dazwischen. Und hoppla - die Mehrheit der Teilnehmenden sitzt tatsächlich noch "in Echtzeit" vor dem Gerät oder schaut in die Mediatheken - wenn es auch sicher etwas moderner aussieht als in den 1950ern. Nur ein kleiner Teil verlässt sich ausschließlich auf Streamingdienste oder sonstige Abos. dpa Bildfunk Karl F. Schöfmann

9:40 Uhr Der Blick zurück - was war am 21. November? Kurz vor Schluss noch ein bisschen historisches Angeberwissen... 😉 2018: Die Bundesligavereine sprechen sich für eine Abschaffung der Montagsspiele aus. Die Fan-Szene hatte seit langem gegen arbeitnehmerunfreundliche Spiele unter der Woche protestiert. 2013: Die Ukraine stoppt ein mit der EU ausgehandeltes Abkommen. Außerdem scheitern im Parlament alle Entwürfe für ein Sondergesetz zur medizinischen Behandlung der inhaftierten Oppositionsführerin Julia Timoschenko in Deutschland. Massenproteste beginnen. 1995: Im amerikanischen Dayton (Ohio) einigen sich die Präsidenten Serbiens, Bosniens und Kroatiens auf ein Abkommen zur Beendigung des Bosnien-Krieges. 1963: In München wird das im Krieg zerstörte Nationaltheater wieder eröffnet. In dem klassizistischen Gebäude ist die Bayerische Staatsoper beheimatet. 1783: Unter den Augen von König Ludwig XVI. und Marie Antoinette startet der erste bemannte Heißluftballon der Brüder Montgolfier in Paris. Der Flug dauert 25 Minuten.

Protest gegen Fleischkongress - Aktivisten auf dem Dach Das war mit Ansage: Zum Auftakt des deutschen Fleischkongresses in der Mainzer Rheingoldhalle sind mehrere Greenpeace-Aktivisten auf das Dach geklettert. Sie rollten von oben ein großes Banner herunter. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Auch Beamte sind inzwischen oben und haben die Personalien der Protestierenden festgestellt, so ein Sprecher der Mainzer Polizei. Mainz Einsatz von Polizei und Rettungskräften beendet Fleischkongress in Mainz: Aktivisten vom Dach der Rheingoldhalle geholt Die Greenpeace-Aktivisten auf dem Dach der Mainzer Rheingoldhalle sind nun von der Feuerwehr heruntergeholt worden. Sie hatten gegen den deutschen Fleischkongress protestiert, der dort zurzeit stattfindet. Dass es heute Kundgebungen gegen den Deutschen Fleischkongress geben würde, war der Polizei bekannt. Die größte soll am späten Nachmittag stattfinden. Veranstalter ist der BUND. Die Gegner der Veranstaltung werfen der Fleischindustrie unter anderem klimaschädigende und nicht artgerechte Tierhaltung vor und kritisieren auch die schlechten Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Beim deutschen Fleischkongress kommen Produzenten, Handelsvertreter und Politiker zusammen. Am Abend wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ein Grußwort sprechen.

9:19 Uhr Ratten und Unrat in einer Mainzer Wohnanlage? Eine ziemlich unappetitliche Geschichte haben die Kollegen im Studio Mainz: In einer Wohnanlage in Mainz-Finthen soll es seit Monaten Probleme mit Unrat und Ratten geben. Es geht um einen Gebäudekomplex mit vielen Sozialwohnungen. Nach Angaben eines Mieters werden dort keine Reparaturarbeiten durchgeführt, das Außengelände wuchert zu, Treppenhäuser werden nicht gereinigt. In einem Aufzugschacht steht demnach Wasser. Vermieter und Hausverwalter seien für die Bewohner nicht erreichbar. Hygieneinspektoren des Gesundheitsamtes hatten in den Häusern bereits im April Missstände festgestellt. Das Ordnungsamt konnte jedoch lange keinen Ansprechpartner ausfindig machen, da ein Firmengeflecht als Eigentümer fungiert und die Hausverwaltungen häufig wechseln. Nach SWR-Recherchen soll die zuständige Wohnungsgesellschaft vor kurzem zwangsversteigert worden sein. Das städtische Ordnungsamt will jetzt selbst einen Schädlingsbekämpfer beauftragen.

8:45 Uhr Mainzer Weihnachtsmarkt - werden Wein und Worscht teurer? Die ersten Weihnachtsmärkte im Land haben schon geöffnet, in der Landeshauptstadt Mainz geht es nächste Woche los. Vorher gibt es aber weniger gute Neuigkeiten. Die Marktbeschicker rechnen mit deutlich höheren Stromkosten - und werden die zum Teil auch an die Gäste weitergeben. Heißt im Klartext: Glühwein und Bratwurst werden teurer.

Die Bratwurst könnte maximal 50 Cent mehr kosten, so ein Sprecher. Den günstigsten Glühwein soll es demnach für vier Euro geben. Die gute Nachricht für die Betreiber: Die Stadt erlässt den Marktbeschickern 75 Prozent der Standgebühren. Und wenn Ihr nochmal nachschauen wollt, wann es in eurer Region losgeht - hier ist die Liste: Rheinland-Pfalz Öffnungszeiten, Preise, Programm Weihnachtsmärkte in RLP - das sind die Highlights 2023 Ob in Mainz, Koblenz, Trier, Ludwigshafen oder Kaiserslautern: Landauf, landab, locken unzählige Märkte mit Spekulatius, Lebkuchen und kleinen Verkaufsbuden.

8:36 Uhr ⚽️ EM-Qualifikation: Titelverteidiger Italien zittert sich zur Fußball-EM Kurz zum Fußball: Die DFB-Elf muss sich als Gastgeber nicht für die EM 2024 qualifizieren, tritt heute Abend zum Test gegen Österreich an. In der EM-Qualifikation sind gestern Abend einige Entscheidungen gefallen. Unter anderem hat sich Italien - wir erinnern uns, bei der WM waren sie nicht dabei - zur EM-Endrunde gezittert. Dem Team reichte ein 0:0 gegen die Ukraine. Qualifikation zur EURO 2024 Qualifikation: Italien, Tschechien und Slowenien reisen zur EM Italien nach einem Zitter-Remis gegen die Ukraine, Tschechien und Slowenien reisen zur EM-Endrunde 2024. Bei den Tschechen trat trotzdem der Trainer zurück. Neben Italien sind auch Tschechien (3:0 gegen Moldau) und Slowenien (2:1 gegen Kasachstan) sicher mit dabei. Insgesamt stehen nun 20 der 24 Mannschaften fest. Ein weiterer Teilnehmer wird heute ermittelt. Die letzten drei Startplätze werden in Play-Off-Spielen im März 2024 vergeben.

8:14 Uhr Feuer im Kreis Kusel - Polizei geht von Brandstiftung aus In Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel hat in den frühen Morgenstunden ein Wohnhaus gebrannt. Verletzt wurde offenbar niemand. Nach Angaben der Feuerwehr konnten alle sieben Bewohner das Haus verlassen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Der Brandstifter sei auf der Flucht, hieß es. Deshalb bittet die Polizei darum, in der Gegend keine Anhalter mitzunehmen. Gegen viertel vor sechs hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die Kollegen im Studio Kaiserslautern halten euch hier auf dem Laufenden: Schönenberg-Kübelberg Flüchtiger Mann gefunden Brandstiftung im Kreis Kusel? Feuer in Wohnhaus in Schönenberg-Kübelberg In Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel hat am frühen Morgen ein Wohnhaus gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

8:02 Uhr Lava-Abbau in der Eifel bedroht die Landschaft Und noch ein Projekt in der Eifel treibt Naturschützern Sorgenfalten ins Gesicht. Eine Bergbaufirma will ihre Abbaugrube erweitern und dafür den Scharteberg in Kirchweiler abbaggern. Dafür klagt das Unternehmen vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Wird das erlaubt, stehen alle Naturdenkmäler in der Vulkaneifel auf dem Spiel - so jedenfalls die Einschätzung des NABU. Die Firma stellt grundsätzlich die Einstufung des Schartebergs als schützenswertes Naturdenkmal in Frage. Fällt der Status, könnte das auch für andere Vulkanberge gelten, sagte Hans-Peter Felten vom NABU Daun. Das Studio Trier hat die ganze Geschichte: Kirchweiler Naturdenkmal auf der Kippe Lava-Abbau: Streit und Sorge um den Scharteberg in der Vulkaneifel Eine Bergbaufirma will den Scharteberg in Kirchweiler abbaggern. Wird das erlaubt, stehen alle Naturdenkmäler in der Vulkaneifel auf dem Spiel, sind sich NABU und Kreis sicher.

7:43 Uhr BUND klagt gegen Lückenschluss der A1 in der Eifel Seit Jahren, nein, seit Jahrzehnten wird über 25 Kilometer fehlende Autobahn gestritten. Wovon rede ich? Richtig - über den Lückenschluss der A1 durch die Eifel. Um eine der längsten Autobahnen der Republik fertigzustellen, müsste die Strecke zwischen Blankenheim und Kelberg weitergebaut werden. Für ein Teilstück wurde im Sommer ein Planfeststellungsbeschluss erlassen. Kelberg/Blankenheim Umweltorganisation zieht vor Bundesverwaltungsgericht BUND klagt gegen A1-Lückenschluss in der Eifel Die Umweltorganisation BUND hat beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Klage gegen den Weiterbau der A1 durch die Eifel eingereicht. Seit Jahren wird über die Lücke diskutiert. Nun könnte das ganze Projekt aber endgültig kippen - der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat vor dem Bundesverwaltungsgericht Klage gegen den Weiterbau eingereicht. Der BUND begründet die Klage mit überalterten Verkehrsgutachten und anderen Fehlern im bisherigen Planfeststellungsverfahren. Außerdem erhöhe die Versiegelung weiterer Flächen im Einzugsgebiet der Ahr das Risiko weiterer Hochwasser- und Starkregenereignisse.

7:30 Uhr 📺 Voting zum Welttag des Fernsehens Heute ist, und das ist mal nicht kurios, der Welttag des Fernsehens. Zumindest die UNO nimmt das Thema durchaus ernst: Der World Television Day geht auf eine Initiative der Vereinten Nationen zurück. Seit 1996 treffen sich jährlich internationale TV-Unternehmer und Experten an diesem Termin. Sie reden unter anderem über Kooperationen und über die Zukunftsperspektiven des Mediums Fernsehen in einer sich immer schneller wandelnden (Medien-)Welt. dpa Bildfunk Karl F. Schöfmann Die Abstimmung ist bereits beendet. Fernsehen oder Streaming - welches Team seid Ihr? Fernsehen, was ist das? Ich nutze nur noch Streaming-Plattformen! 10,2%

Mal so, mal so. Wenn ich was verpasst habe, nutze ich Mediatheken. 50,2%

Fernsehprogramm reicht mir. Warum noch extra bezahlen? 39,6% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:59 Uhr Der Blick über den Tellerrand Das Bundesfinanzministerium hat nach dem Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine weitgehende Ausgabensperre für den Bundeshaushalt verhängt. Es solle nun die finanzielle Gesamtlage überprüft werden, heißt es aus dem Ministerium. Bestehende Verbindlichkeiten würden weiter eingehalten, es dürften nur keine neuen eingegangen werden. Am Vormittag trifft sich der Haushaltsausschuss des Bundestags - er will Experten anhören, die dabei helfen sollen, das Karlsruher Urteil richtig zu interpretieren. Es geht auch um die Frage, ob der Haushalt für das kommende Jahr trotzdem beschlossen werden kann.

Bei der diesjährigen Islam Konferenz in Berlin sollen die Auswirkungen des Gaza-Kriegs auf die Gesellschaft diskutiert werden. Antisemitismus sei ein zentrales Thema der Veranstaltung, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. In diesem Jahr liegt auf der Konferenz ein besonderer Fokus, denn den muslimischen Verbänden wurde nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel fehlende Distanzierung vorgeworfen.

Das Landgericht Berlin befasst sich mit einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen den US-Internetriesen Meta. Hintergrund sind Gewalt- und Morddrohungen in öffentlichen Facebook-Gruppen. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch verlangt vom Facebook-Mutterkonzern die Schließung bestimmter Gruppen und versucht dies mit einer Musterklage durchzusetzen. Nach Angaben von Resch erleben er selbst sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Jahren massive Anfeindungen und Beleidigungen, die inzwischen in Gewaltaufrufen und Gewaltfantasien gipfelten.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht zum Jahresabschluss am Abend in Wien gegen Österreich unter Druck. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann braucht nach dem enttäuschenden 2:3 am Samstag in Berlin gegen die Türkei ein Erfolgserlebnis, die nächsten Länderspiele stehen erst im kommenden März auf dem Programm.

6:42 Uhr 🍺 Koblenzer Brauerei meldet Insolvenz an Ich bin ja eher Team Wein, aber Biertrinker wird die Nachricht nicht gefreut haben: Die Koblenzer Brauerei - ehemals Königsbacher Brauerei - hat Insolvenz angemeldet. Nach Angaben der Geschäftsführung wurden die Mitarbeiter am Montag informiert, morgen sei eine Betriebsversammlung geplant. Die Gehälter der 42 Beschäftigten seien vorerst gesichert, hieß es. Auch Bier soll weiterhin gebraut werden. Ziel sei es, die Traditions-Brauerei in Koblenz-Stolzenfels zu erhalten. Koblenz Zu wenig Bier verkauft Koblenzer Traditionsbrauerei meldet Insolvenz an Die Koblenzer Brauerei - ehemals Königsbacher Brauerei - hat Insolvenz angemeldet. Nach Angaben der Geschäftsführung wurden heute die Mitarbeiter informiert.

6:13 Uhr Proteste gegen Konzert von Rammstein-Sänger in Trier Rund 200 Menschen haben gestern Abend in Trier vor der SWT-Arena gegen sexualisierte Gewalt demonstriert. Warum dort? Rammstein-Sänger Till Lindemann hat in der Arena ein Solo-Konzert gespielt. Mehrere Frauen werfen dem Musiker Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vor. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn ermittelt. Das Verfahren wurde aber wegen mangelnder Beweise wieder eingestellt. Für Ruth Petri vom Frauennotruf Trier heißt das aber nicht, dass der Sänger tatsächlich unschuldig ist. Bei Vorwürfen sexueller Gewalt seien Beweise häufig schwierig zu erheben, es stehe häufig "Aussage gegen Aussage". Daher hat sie mit mehreren Frauen-Initiativen den Protest organisiert. Video herunterladen (56,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Heute und morgen findet der Deutsche Fleischkongress in Mainz statt. Es geht unter anderem um steigende Kosten, gesellschaftlichen Gegenwind sowie Digitalisierung und Fleischalternativen. An der Veranstaltung hatte es im Vorfeld heftige Kritik gegeben. Umweltgruppen wollten das Treffen per Petition verhindern. Ein Mainzer Bündnis hat zu einer Kundgebung auf dem Jockel-Fuchs-Platz zwischen Rathaus und Rheingoldhalle aufgerufen. Über den ganzen Tag hinweg sind weitere Protestaktionen verschiedener Gruppen geplant. Die Fleischindustrie sei die "klimaschädlichste aller Branchen", hieß es zur Begründung. Die Mainzer Hofsänger erhalten heute in Schifferstadt den Pfälzer Saumagen-Orden. Mit dem bunten Spektakel ehrt die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft "Schlotte" alljährlich Persönlichkeiten, die aus ihrer Sicht Besonderes geleistet haben. Frühere Preisträger waren unter anderem Altkanzler Helmut Kohl (CDU) und Moderator Frank Elstner. Der Orden wiegt rund 740 Gramm - im Gegensatz zum essbaren Original besteht er nicht aus Schweinebrät und Kartoffeln, sondern aus Rosenquarz. Der Pfälzer Saumagen-Orden - reinbeissen wird nicht empfohlen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Uwe Anspach Drei Schulklassen werden als Sieger der Wald-Jugendspiele Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Bei einem Waldparcour mussten die Schülerinnen und Schüler unter anderem Fragen zum Lebens- und Naturraum Wald und dessen Leistungen für den Klimaschutz beantworten. Mit jährlich annähernd über 700 teilnehmenden Klassen sind die Wald-Jugendspiele die größte außerschulische Veranstaltung der Umweltbildung im Land.

6:01 Uhr So wird das Wetter heute, ziemlich schauerlich Der November ist, sagen die Wetterexperten - ungewöhnlich nass in diesem Jahr. Und das ändert sich heute wohl kaum. Ab dem Nachmittag wird es ungemütlich mit Schauern. SWR-Wetterexperte Sven Plöger macht für Mittwoch etwas Hoffnung - da wird es freundlicher, aber deutlich kälter. Video herunterladen (25,2 MB | MP4)