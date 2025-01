6:35 Uhr

Hoffenheim vor dem Aus in der Fußball Europa-League

Kaum ein Tag in dieser Woche ohne Fußball. Während der 1. FC Kaiserslautern heute Abend in der zweiten Liga bei Greuther Fürth spielt, gab es am Donnerstagabend nochmal Fußball auf der europäischen Bühne. Die TSG Hoffenheim hatte den englischen Traditionsclub Tottenham Hotspur zu Gast. Am Ende musste sich die TSG mit 2:3 geschlagen geben und steht damit vor dem Aus in der Europa-League.

Anders ist die Situation bei Eintracht Frankfurt. Die Hessen stehen nach dem 2:0 von gestern Abend gegen Ferencváros Budapest kurz vor dem direkten Einzug ins Achtelfinale.