Wahlquiz: Wer hat's gesagt?

per Mail teilen

Wer fordert was? Lerne die Wahlkampf-Versprechen der Spitzenkandidat:innen kennen und teste Dein Wissen in der ersten Edition des Data Lab Quiz zur Bundestagswahl.

Der Wahlkampf ist in vollem Gange: Spitzenkandidat:innen diskutieren bei Maischberger, Lanz und Miosga, posten aus der Küche oder von Currywurstbuden in den sozialen Medien und äußern sich in Zeitungsinterviews. Die Parteien kämpfen um Aufmerksamkeit – und die Wähler:innen suchen Orientierung.

Das Bundestagswahljahr 2025 ist ein besonderes: Nach dem Bruch der Ampelkoalition haben die Parteien nur knapp 90 Tage Zeit, um zu überzeugen. Am 23. Februar wählt Deutschland eine neue Regierung. Wirtschaft, Ukraine-Krieg und Migration dominieren die Debatten, während der Klimaschutz in diesem Wahlkampf eine geringere Rolle spielt. Gleichzeitig verschwimmen im Wahlkampf die Parteien-Grenzen: Slogans, Argumente, Rhetorik waren vorher unterscheidbar. Jetzt klingen sie immer wieder überraschend ähnlich.

Für die erste Quiz-Edition haben Reporter des SWR Data Lab Reden, Interviews und Pressekonferenzen durchforstet. Zehn Spitzenkandidat:innen, acht Parteien – wer fordert was? Teste Dein Wissen und bleibe dran: Bis zum Wahltag folgen weitere spannende Quiz-Editionen!