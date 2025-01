In Müden an der Mosel wird heute das neue Tor in die Schleusenkammer eingebaut. Anfang Dezember war ein Schiff gegen die Schleuse gefahren und hatte sie stark beschädigt.

Kurz nach acht Uhr haben in Müden die Arbeiten zum Verladen des Tors begonnen. Der erste Torflügel ist bereits am unteren Ende der Schleuse angekommen. Dort soll er im Laufe des Tages eingebaut werden. Das gleiche gilt für den zweiten Torflügel. Herausforderung: Tor muss genau in Schleusenkammer passen Danach zeigt sich auch, ob das Tor wirklich passt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) ist optimistisch. Bisher laufe alles nach Plan. Etwa 20 bis 30 Mitarbeitende sind mit den Einbauarbeiten beschäftigt. In den kommenden Tagen soll die Technik installiert werden, sodass das Tor richtig öffnen und schließen kann. In etwa einer Woche sollen dann die ersten Probeschleusungen beginnen. Neues Schleusentor wurde in Trier gefertigt Das neue Schleusentor mit zwei Torflügeln lag bereits seit einer Woche in Müden auf einem Frachtschiff an der Schleuse. Zuvor war es von Trier bis nach Müden zwei Tage lang auf der Mosel unterwegs. Denn dort wurden die beiden Flügel, die zusammen ein 12 Meter hohes, 14 Meter breites und etwa 80 Tonnen schweres Stahltor ergeben, in den vergangenen Wochen gefertigt. Wechsel eines Schleusentors nicht ungewöhnlich für Mitarbeitende Der Wechsel ist nach Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes nicht ungewöhnlich für die Mitarbeitenden, da ein solcher Austausch immer mal wieder gemacht werde, sagt der Leiter Stephan Momper. Die Herausforderung sei vielmehr, dass das Tor genau in die Kammer passe. Dafür seien erfahrene Mitarbeiter vor Ort, die die Schleusenkammer kennen. Müden Gütertransport nach Schleusen-Unfall per Bahn und Lkw FAQ zur Mosel-Sperrung: Massive Auswirkungen und "katastrophaler Imageschaden" Wie geht es an der Mosel weiter? Und welche Auswirkungen hat die Sperrung? Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen in einem FAQ zusammengefasst. Arbeiten am beschädigten Schleusentor dauern seit Wochen an In den letzten Wochen musste an der beschädigten Schleusenkammer links und rechts des zerstörten Tors der Beton entfernt werden. Dafür wurden laut WSA Hochdruck-Wasserstrahler eingesetzt. Im nächsten Schritt wurde neuer Beton gegossen, in den das neue Tor jetzt eingehängt werden kann. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kapitän Der Schaden, den das Schiff Anfang Dezember an der Schleuse verursacht hat, beträgt den Angaben zufolge mehrere Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen den Kapitän des Unfall-Schiffes wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffverkehrs. Sie hat nach eigenen Angaben ein zweites Gutachten zur Auswertung der Daten in Auftrag gegeben.