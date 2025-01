Neue Tore für Schleuse in Müden werden verladen

Die neuen Tore für die Schleuse in Müden sind fertig und werden heute in Trier-Zewen auf ein Schiff verladen. Am Mittwoch werden sie dann nach Müden gebracht.

12 Meter hoch, 14 Meter breit und 80 Tonnen schwer ist das neue Schleusentor für Müden. Es besteht aus zwei Teilen. Am frühen Dienstagmorgen wurde damit begonnen, die beiden Torflügel am Bauhof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Trier-Zewen auf ein Schiff zu laden.

Um das zu schaffen, ist ein 35 Meter hoher Kran notwendig. Der erste Torflügel liegt bereits auf dem Schiff - eine Sache von wenigen Minuten.

Um die beiden Flügel des neuen Schleusentores zu verladen, ist ein 35 Meter hoher Kran notwendig. Hosser

Tor deutlich früher fertig als geplant

Normalerweise hätte der Bau des Ersatztores für die Schleuse in Müden deutlich länger gedauert. Dass es jetzt so schnell ging, habe vor allem auch daran gelegen, dass viele Mitarbeitenden im Bauhof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Überstunden gemacht haben, sagt Thomas Heinze, der Leiter des Bauhofs. "Ich bin stolz auf mein Team, dass alles gegeben hat", so Heinze.

Was ist in Müden passiert? Im Dezember 2024 war ein Schiff gegen das Schleusentor in Müden gefahren und hatte dieses stark beschädigt. Etwa 70 Schiffe standen zeitweise auf der Mosel und konnten nicht weiterfahren. Kurz vor Weihnachten wurden diese notgeschleust. Das letzte Schiff passierte die Schleuse kurz nach den Weihnachtsfeiertagen. Die Arbeiten an der defekten Schleuse gingen gut voran. Die defekten Teile wurden entfernt und die beschädigten Betonteile neu gegossen. Das Ersatztor für die Schleuse wurde im Bauhof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts in Trier-Zewen gefertigt.

Schiff soll am Freitag in Müden ankommen

Am Mittwoch fährt das Schiff dann los in Richtung Müden. Die Fahrt über die Mosel dauert etwa eineinhalb Tage, sodass die Tore am Freitag ankommen, so Heinze. Das Tor könne aber erst Ende kommender Woche eingesetzt werden. Denn so lange laufen noch die Betonarbeiten an der Staustufe, sagt der zuständige Bauingeneur.

Das Schleusentor soll am Freitag in Müden ankommen. SWR Christian Altmayer

Schiffsverkehr wieder ab Februar

Anfang Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Erst dann sei auf der Mosel wieder ein normaler Schiffsverkehr möglich. Rund einen Monat früher als ursprünglich geplant.