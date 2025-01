per Mail teilen

Wer körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren hat, bekommt in Zukunft mehr Unterstützung. In Mainz wurde das Angebot "Vertrauliche Hilfe nach Gewalt" vorgestellt.

In Rheinland-Pfalz gibt es immer mehr Fälle von Gewalt gegen Frauen. Aus Angst und Scham verzichten viele auf eine Anzeige und sogar auf wichtige medizinische Untersuchungen.

Das will das neue Angebot "Vertrauliche Hilfe nach Gewalt" ändern. In zwölf Kliniken können sich Frauen ab jetzt rund um die Uhr kostenlos, vertraulich und ohne Anmeldung untersuchen lassen, wenn sie Opfer einer Gewalttat wurden. Mit dabei sind unter anderem die Unimedizin in Mainz und das Klinikum Worms.

Befund kann wichtig für Gerichtsverfahren sein

Neben der medizinischen Untersuchung besteht dort auch die Möglichkeit, dass Beweise der Gewalttat für eine Strafanzeige gesichert werden. Körperliche Verletzungen wie blaue Flecken oder Kratzer verheilten zum Teil innerhalb weniger Tage, heißt es vom rheinland-pfälzischen Frauenministerium. DNA-Spuren könnten durch Waschen oder Duschen verloren gehen.

Für ein mögliches Strafverfahren seien solche Spuren aber wichtig. Mit Einwilligung der Frauen würden deshalb auch die Spuren der Tat gesichert. Das Ganze passiere diskret und koste nichts. So hätten die Betroffenen Zeit, sich zu überlegen, ob sie die Gewalttaten zur Anzeige bringen wollen.

Denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind. Es gibt Unterstützung und Hilfe.

Hilfe auch für Männer und Jugendliche

Nach Angaben des Ministeriums werden alle Ärztinnen und Ärzte in den elf Kliniken im Umgang mit Menschen geschult, die Opfer einer Gewalttat wurden. Alle unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Nur die Patienten können die Mediziner von der Schweigepflicht entbinden und erst dann dürfen beispielsweise Ärzte der Polizei bei Ermittlungen Auskunft geben.

Natürlich können auch Männer Opfer häuslicher Gewalt werden - ebenso wie Jugendliche. Auch für sie ist das Angebot "Vertrauliche Hilfe nach Gewalt" gedacht. Jugendliche ab 14 Jahren können es nutzen, auch ohne ihre Eltern darüber zu informieren.

Diese Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz machen mit: - Mainz: Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit, Universitätsmedizin - Koblenz: Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Kemperhof - Ludwigshafen: Klinikum Ludwigshafen am Rhein - Trier: Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen - Speyer: Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus - Kaiserslautern: Westpfalz-Klinikum - Worms: Klinikum - Landau: Vinzentius-Krankenhaus - Idar-Oberstein: Klinikum - Neuwied: Marienhaus Klinikum St. Elisabeth - Bernkastel-Wittlich: Verbundkrankenhaus Quelle: Projekt "Vertrauliche Hilfe" vom Ministerium für Familie, Frauen und Integration in Rheinland-Pfalz

Beweise werden in der Rechtsmedizin in Mainz aufbewahrt

Die Unterlagen werden in Mainz in der Rechtsmedizin aufbewahrt. Wenn Strafanzeige erstattet wird, werden die Beweise an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Vorausgesetzt, die Frauen stimmen dem zu.

Das Projekt "Vertrauliche Hilfe nach Gewalt" wird vom rheinland-pfälzischen Frauenministerium mit rund 280.000 Euro im Jahr gefördert. An dem Projekt haben unter anderem die Universitätsmedizin Mainz, die Rechtsmedizin in Mainz und Organisationen wie Frauennotruf und Frauenhäuser mitgearbeitet.