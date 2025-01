Immer weniger Sozialwohnungen in RLP, Frau soll Baby Morphium gegeben haben, KI für Wahlprogramme

In RLP gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Weil sie ihrem Baby Morphium gegeben haben soll, steht eine Frau vor Gericht. KI soll jetzt bei der Wahlentscheidung helfen.

8:09 Uhr Pfandautomat für mehr als 100 Flaschen auf einmal Der hochmoderne Pfandautomat im Edeka-Markt in Mutterstadt zählt 100 Flaschen und Dosen in Rekordtempo. Säckeweise kann man das Leergut reinschütten. SWR Martin Gärtner Ein Automat, der alle eure Pfandflaschen auf einmal nimmt? Klingt ein wenig nach Zukunftsmusik, aber das ist schon möglich. Das Studio Ludwigshafen hat sich so einen "R1-Automaten" mit Turbospeed in Mutterstadt angeschaut.

7:34 Uhr Der Blick auf die Straßen Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz ist es bisher ruhig heute morgen. Nur auf der B10, Landau Richtung Karlsruhe, müsst ihr euch auf Verzögerungen einstellen. Zwischen Wörth-Dorschberg und Rheinbrücke gibt es aktuell drei Kilometer stockenden Verkehr. Gute Fahrt! Damit ihr gut vorbereitet seid auf die Fahrt zur Arbeit oder Schule - hier unsere aktuellen Verkehrsmeldungen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:15 Uhr Frau soll Baby Morphium gegeben haben Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt: Heute beginnt vor dem Landgericht Frankenthal ein Prozess gegen eine 42-jährige Mutter. Sie soll ihrer Tochter Morphium gegeben haben. Das vier Wochen alte Baby lag auf der Intensivstation einer Speyrer Klinik. Die Mutter soll laut einem Gerichtssprecher dem Baby eine aufgelöste Schmerztablette verabreicht haben. Darin enthalten: Morphium. Das kleine Mädchen erlitt daraufhin Krampfanfälle und Atemstillstände. Erst habe man die Ermittlungen gegen die Mutter einstellen wollen, so ein Gerichtssprecher. Weil es schwer gewesen sei, der Frau die Tat nachzuweisen. Aber zusätzliche Ermittlungen beim zuständigen Jugendamt hätten schlussendlich die Anklage möglich gemacht. Die 42-Jährige ist wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung angeklagt. Sendung am Do. , 23.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

6:59 Uhr Landauer Stadtbibliothek wird Saatgut-Tausch-Stelle Hobby-Gärtner aufgepasst: Ihr könnt euch ab Februar in der Landauer Stadtbibliothek kostenlos Pflanzensamen mitnehmen. Das soll die Pflanzenvielfalt fördern. Das Prinzip ist einfach: Im Frühjahr bietet die Stadtbibliothek die Möglichkeit, Pflanzensamen mitzunehmen, um sie zu Hause im Garten oder auf dem Balkon auszusäen. Im Herbst, nach der Ernte, soll ein Teil der neu gewonnenen Samen zurückgebracht werden. Das Angebot gibt es auch in anderen Bibliotheken im Land, zum Beispiel in Speyer. Sendung am Do. , 23.1.2025 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:49 Uhr Bayern verlieren in Champions League Dritte Niederlage im siebten Spiel der Champions League für den FC Bayern München gestern Abend. Die Bayern verloren bei Feyenoord Rotterdam mit 0:3. Damit stehen die Bayern in der Tabelle nur noch auf Platz 15 und wären nicht direkt für das Achtelfinale qualifiziert. RB Leipzig feierte dagegen im Heimspiel gegen Sporting Lissabon den ersten Sieg der Saison in der Königsklasse. Am Ende hieß es 2:1. Meine Kolleginnen und Kollegen der Sportschau haben den Fußball-Abend für euch zusammengefasst: FC Bayern verliert im siebten Champions-League-Spiel zum dritten Mal

6:24 Uhr Immer weniger Sozialwohnungen in Rheinland-Pfalz Wer in den vergangenen Monaten auf Wohnungssuche war, wird wahrscheinlich wissen, wie schwer es ist, eine bezahlbare, vernünftige Bleibe zu finden. Vor allem Sozialwohnungen fehlen. Meine Kollegen und Kolleginnen von "Zur Sache Rheinland-Pfalz" haben beim Bauministerium nachgefragt, wie so der Stand ist beim sozialen Wohnungsbau. Die Antwort: Die Zahl dieser Wohnungen sei um rund drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken – und zwar auf rund 36.500: Sendung am Do. , 23.1.2025 6:00 Uhr, DASDING News

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Nach einer Nacht mit viel Regen ziehen die Schauer am Donnerstagvormittag Richtung Osten ab. Vorsicht: An den Landesgrenzen zu Hessen und Baden-Württemberg kann es in den Morgenstunden noch vereinzelt glatt sein, so die Warnung von SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage gestern Abend. Der Tag wird dann wechselnd bewölkt bei Höchstwerten bis sechs Grad. Und am Wochenende wird es noch milder, aber oft auch mit Schauern. Video herunterladen (27,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Tat liegt mehr als 30 Jahre zurück: Ein Mann soll im saarländischen Saarlouis aus Hass auf Ausländer ein Asylbewerberheim in Brand gesetzt haben. Das Oberlandesgericht Koblenz verurteilte ihn 2023 zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten. Sowohl der Angeklagte als auch der Generalbundesanwalt und vier Nebenkläger gingen in Revision. Über diese entscheidet ab heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Vor dem Landgericht Frankenthal muss sich eine 42-jährige Frau verantworten - unter anderem wegen versuchten Totschlags an einem Baby. Ihr wird vorgeworfen, im Februar 2019 in Speyer ihrer noch keinen Monat alten Tochter ein morphinhaltiges Schmerzmedikament verabreicht zu haben. Das Mädchen soll daraufhin einen massiven Krampfanfall mit viermaligem Atemstillstand erlitten haben. Vergewaltigung, sexueller Missbrauch oder sexuelle Belästigung - es gibt viele Formen von sexualisierter Gewalt. Häufig erstatten die Betroffenen aber keine Anzeige. Deshalb soll die Hilfe für von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen in Rheinland-Pfalz ausgeweitet werden. Wie, das will Frauenministerin Katharina Binz (Grüne) gemeinsam mit Vertreterinnen der Rechtsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität, der Mainzer Unimedizin und von Frauenhäusern im Land am Vormittag darlegen.