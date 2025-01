Zwei Jugendliche haben in Wiesbaden versucht, einen 9-Jährigen zu zwingen, einen Silvesterböller in den Mund zu nehmen, um ihn dann anzuzünden. Laut Polizei konnte sich der 9-Jährige aber wehren.

Die Jugendlichen sollen den 9-Jährigen am Dienstagabend gegen 17 Uhr in einer Wohnsiedlung im Ortsteil Mainz-Kostheim angesprochen haben. Sie forderten ihn auf, den Böller in den Mund zu nehmen, um ihn dann anzünden. Laut Polizei hatte einer der Jugendlichen bereits ein Feuerzeug in der Hand.

Mit Böllern beworfen

Als der Junge das ablehnte und weglief, sollen ihm die beiden Jugendlichen brennende Silvesterböller hinterhergeschmissen haben. Der 9-Jährige wurde aber weder getroffen noch wurde er bei dem Angriff verletzt.

Polizei in Wiesbaden sucht jetzt Zeugen

Der 9-Jährige konnte die beiden Täter beschreiben. Sie sind zwischen 15 und 16 Jahre alt. Beide haben schwarze Haare. Einer der beiden hat eine kräftige Statur. Beide waren dunkel gekleidet und hatten weiße Turnschuhe an. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden entgegen. Die Telefonnummer lautet: 0611/3450.