Drei Zigarettenautomaten in Mainz und Wiesbaden gesprengt

Einige tausend Euro und viele Zigarettenpäckchen Beute: In Mainz und Wiesbaden sind in der Silvesternacht drei Zigarettenautomaten gesprengt worden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Kurz nach dem Jahreswechsel haben Zeugen der Polizei gemeldet, dass mehrere schwarz gekleidete Männer einen Zigarettenautomaten in Mainz-Mombach gesprengt hätten.

Polizei und Ordnungsamt seien zwar sofort vor Ort gewesen, aber die Täter seien entkommen, teilte die Polizei mit. Der Automat klafft offen, die Zigarettenpäckchen waren in der Nacht auf der Straße verteilt.

Polizei: Schadenshöhe noch nicht klar

Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der Betreiber des Automaten sei noch nicht erreicht worden. Auch womit genau der Automat beschädigt wurde, sei noch unklar.

Ein Silvester-Phänomen? "Es war kurz nach 0 Uhr, als der Zigarettenautomat gesprengt wurde, da ist ein Zusammenhang schon anzunehmen", sagt der Mainzer Polizeisprecher Markus Weyerhäuser.

Der gesprengte Zigarettenautomat in Mainz-Mombach - wieviel die Diebe erbeutet haben, ist noch unklar. SWR

Zigarettenpäckchen lagen auf der Straße

In derselben Nacht wurden noch zwei weitere Zigarettenautomaten gesprengt: In Wiesbaden zwischen Mainz-Kastel und Amöneburg und im Stadtteil Dotzheim. In Dotzheim seien laut Wiesbadener Polizei Zigarettenpäckchen und Bargeld in Höhe von 5.000 Euro gestohlen worden. Im anderen Fall sei ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden.

Mit was für einer Art Sprengstoff die Automaten zerstört worden sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. Klar sei, dass es nicht reiche, einen Böller darauf zu werfen. Auch hier waren die Täter dunkel gekleidet und sind entkommen.

Zusammenhang zwischen Sprengungen noch unklar

Ob ein Zusammenhang zwischen den Sprengungen besteht, ist laut Polizei noch unklar. Zu den beiden Wiesbadener Automaten sagte der Polizeisprecher: "Es liegen viele Kilometer dazwischen und viele viele Zigarettenautomaten."