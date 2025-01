In Frankenthal steht heute eine Frau wegen Totschlag an einem Baby vor Gericht. Die Hilfe gegen sexualisierte Gewalt soll in RLP ausgeweitet werden. KI soll jetzt bei der Wahlentscheidung helfen.

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Nach einer Nacht mit viel Regen ziehen die Schauer am Donnerstagvormittag Richtung Osten ab. Vorsicht: An den Landesgrenzen zu Hessen und Baden-Württemberg kann es in den Morgenstunden noch vereinzelt glatt sein, so die Warnung von SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage gestern Abend. Der Tag wird dann wechselnd bewölkt bei Höchstwerten bis sechs Grad. Und am Wochenende wird es noch milder, aber oft auch mit Schauern. Video herunterladen (27,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Tat liegt mehr als 30 Jahre zurück: Ein Mann soll im saarländischen Saarlouis aus Hass auf Ausländer ein Asylbewerberheim in Brand gesetzt haben. Das Oberlandesgericht Koblenz verurteilte ihn 2023 zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten. Sowohl der Angeklagte als auch der Generalbundesanwalt und vier Nebenkläger gingen in Revision. Über diese entscheidet ab heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Vor dem Landgericht Frankenthal muss sich eine 42-jährige Frau verantworten - unter anderem wegen Totschlags an einem Baby. Ihr wird vorgeworfen, im Februar 2019 in Speyer ihrer noch keinen Monat alten Tochter ein morphinhaltiges Schmerzmedikament verabreicht zu haben. Das Mädchen soll daraufhin einen massiven Krampfanfall mit viermaligem Atemstillstand erlitten haben. Vergewaltigung, sexueller Missbrauch oder sexuelle Belästigung - es gibt viele Formen von sexualisierter Gewalt. Häufig erstatten die Betroffenen aber keine Anzeige. Deshalb soll die Hilfe für von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen in Rheinland-Pfalz ausgeweitet werden. Wie, das will Frauenministerin Katharina Binz (Grüne) gemeinsam mit Vertreterinnen der Rechtsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität, der Mainzer Unimedizin und von Frauenhäusern im Land am Vormittag darlegen.