Nach dem Brand mit einem Toten in Bad Ems sind die Ermittlungen aufgenommen worden. Die Hindernisläuferin Gesa Krause wurde geehrt und der Waldzustandsbericht wird vorgestellt.

6:15 Uhr Gesa Krause, Julian Weber und der FCK als Landessportler 2024 geehrt Das neue Jahr ist schon ein paar Tage alt, trotzdem wurde am Sonntag in Mainz noch einmal zurückgeblickt: Auf die herausragenden Leistungen rheinland-pfälzischer Athletinnen, Athleten und Teams. Einige Sportler des Jahres mussten sich aber aus der Ferne über die Auszeichnung als Landessportler 2024 freuen. So weilt Hindernisläuferin Gesa Krause aus Trier gerade im südafrikanischen Trainingslager. Video herunterladen (47,6 MB | MP4)

6:05 Uhr Zwei Tote bei Bränden in Rheinland-Pfalz Am Wochenende sind in Rheinland-Pfalz zwei Menschen bei Bränden gestorben. Am Samstagabend kam in Kaiserslautern eine 68-Jährige bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ums Leben. Warum es in der Dachgeschosswohnung brannte, ist noch ungeklärt. Und in Bad Ems starb am Sonntag ein Bewohner eines Einfamilienhauses. Im Dachgeschoss des Hauses brannte es zeitweise lichterloh. Die Feuerwehr warnte die Anwohner vor Rauchgasen. Die Kriminalpolizei hat zur Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Video herunterladen (13,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) stellt heute in Mainz den Waldzustandsbericht 2024 für Rheinland-Pfalz vor. Die Stadt Mainz verschickt ab heute die neuen Grundsteuerbescheide an die Hausbesitzer. Für sie gilt die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke). Seit dem 1. Januar 2025 sind in ganz Deutschland neue Bewertungsregeln für die Grundsteuer A (Landwirtschaft) und B wirksam. Die Reform der Grundsteuer wurde durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 notwendig. Der Stadtrat von Ludwigshafen befasst sich am Abend mit einem Gemeinschaftsprojekt zur Geothermie. Das Projekt in der Vorderpfalz soll die BASF sowie Haushalte in Ludwigshafen und Frankenthal mit Energie versorgen. Aus dem Untergrund will das Unternehmen Vulcan dabei auch Lithium für die Batterieproduktion gewinnen.