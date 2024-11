Scholz: Vertrauensfrage vor Weihnachten möglich, Start der Fünften Jahreszeit, Razzia während Mainz 05-Spiel

Kanzler Scholz zeigt sich nun offen für die Vertrauensfrage vor Weihnachten und heute beginnt die Fünfte Jahreszeit. Alles dazu und mehr Updates für RLP - jetzt im Newsticker.

6:05 Uhr Umfrage: Seid ihr bereit für die Fünfte Jahreszeit? „Wenn auf nichts mehr Verlass ist, darauf ist Verlass“ - So leitet meine Kollegin Jeanette Schindler sehr passend zu dieser vor allem politisch ungewissen Zeit ihren Artikel zum 11.11. in Rheinland-Pfalz ein: Um 11 Uhr 11 beginnt die Fünfte Jahreszeit, in Mainz, Koblenz, Trier und anderen Fastnachts-, Karnevals und Faschingshochburgen sind ab heute die Narren und Närrinnen heute los. Die einen werden sagen, gerade jetzt ist ihnen so gar nicht zum Feiern zumute, die anderen laut rufen: Jetzt erst recht! Wie sieht es bei euch aus: Seid ihr schon närrisch beziehungsweise jeck? Hier unsere Umfrage: Seid ihr schon bereit für die Fünfte Jahreszeit? Na klar, Fastnacht beziehungsweise Karneval ist der beste Weg, Krisen zu begegnen. Nein, die aktuelle Lage verdirbt einem jede Lust auf Fastnacht bzw. Karneval. Noch nicht, aber das kommt schon noch. Spätestens an Rosenmontag bin ich am Schunkeln, Lachen und Feiern. Abschicken

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die Narren starten in die Fünfte Jahreszeit. Zum Auftakt wird in vielen Orten im Land gesungen und geschunkelt. Am Mainzer Schillerplatz wird zudem um 11 Uhr 11 das närrische Grundgesetz verlesen. Die Kampagne ist länger als die vergangene. Rosenmontag ist am 3. März. Im von der Flut 2021 gezeichneten Ahrtal wird heute die erste von insgesamt 13 neuen Eisenbahnbrücken in die Ahrstrecke eingeschoben. Die Deutsche Bahn will die zerstörte Strecke zwischen Walporzheim und Ahrbrück bis Dezember 2025 wiederherstellen und elektrifizieren. Die Gewerkschaft IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal ruft ihre Mitglieder in der Region zu einem zentralen Warnstreik auf. Neben einem Demonstrationszug ist eine Kundgebung auf dem Rathausplatz in Frankenthal geplant. Hintergrund der Aktionen sind die stockenden Tarifverhandlungen in der Branche. Die Spitzen der Tarifbezirke Bayern und Küste treffen sich heute zur womöglich entscheidenden Verhandlungsrunde. Gewerkschaft und Arbeitgeber peilen einen Pilotabschluss für die bundesweit rund vier Millionen Beschäftigten an.

6:01 Uhr Vertrauensfrage doch schon vor Weihnachten? Wann kann es Neuwahlen geben? Das ist die zurzeit am heißesten diskutierte Frage in Deutschland. Seit gestern Abend ist klar: Eventuell doch schon früher als von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angedacht. Er könne sich vorstellen, die Vertrauensfrage noch vor Weihnachten zu stellen, sagte er in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Bisher hatte der Bundeskanzler den 15. Januar ins Auge gefasst, was Neuwahlen Ende März bedeuten würde. Dafür wurde er von vielen Seiten - am Wochenende auch aus den Reihen des Noch-Regierungspartners, den Grünen - kritisiert. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) fordert sogar, dass Scholz die Vertrauensfrage schon übermorgen stellt. Denn am Mittwoch ist ohnehin eine Regierungserklärung des Kanzlers im Parlament geplant. Sendung am Mo. , 11.11.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz