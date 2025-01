Die Themen im Newsticker für Rheinland-Pfalz: Messerangriff in Daun in der Eifel auf 33-Jährigen, Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, Diskussion um Merz-Vorschlag zu dauerhaften Grenzkontrollen.

6:52 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Frankfurt am Main beginnen am Morgen die Tarifverhandlungen für die rund 192.000 Beschäftigten bei der Deutschen Bahn. Der Konzern verhandelt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Beide Parteien hatten sich wegen der Bundestagswahl im Februar auf vorgezogene Gespräche verständigt. Die EVG fordert 7,6 Prozent mehr Lohn und 2,6 Prozent zusätzlich für Schichtarbeitsende. Zudem soll es einmalig 500 Euro netto für Gewerkschaftsmitglieder geben. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt heute über Apple. Das Bundeskartellamt hatte Apple im April 2023 als Unternehmen mit "überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb" eingestuft. Wenn der Kartellsenat des BGH das bestätigt, könnte das Bundeskartellamt dem Unternehmen bestimmte Geschäftspraktiken verbieten. Apple hat gegen den Beschluss Beschwerde eingelegt. Der BGH entscheidet in erster und letzter Instanz. In Berlin eröffnet Bundesdigitalminister Volker Wissing (parteilos) ein neues KI-Zentrum im Deutschen Technikmuseum. Das so genannte Innovations- und Qualitätszentrum (IQZ) will Besucherinnen und Besuchern Künstliche Intelligenz auf interaktive Weise näherbringen. Dabei geht es unter anderem um die Fragen: Wie funktioniert KI? Wo kann sie sinnvoll eingesetzt werden? Was macht sie vertrauenswürdig?

6:44 Uhr Bestätigung nach Angriff auf acht Schafe im Januar Viele hatten es sich vermutlich schon gedacht, aber jetzt haben wir es noch einmal schwarz auf weiß: Die acht toten Schafe, die Anfang Januar bei Prüm in der Eifel aufgefunden wurden, gehen auf das Konto eines Wolfes. Das haben DNA-Proben ergeben, bestätigt das Koordinationszentrum Luchs und Wolf des Landes Rheinland-Pfalz. Prüm liegt im Wolfspräventionsgebiet Westeifel. Damit können Tierhalter bei ausreichendem Herdenschutz entschädigt werden. Sendung am Di. , 28.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:34 Uhr Der Blick auf die Straßen Derzeit sieht es noch recht ruhig aus auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Nur auf der A48 am Dreieck Vulkaneifel in Richtung Koblenz wird zwischen Ulmen und Laubach vor einem toten Tier auf der linken Spur gewarnt. Hier unsere aktuellen Verkehrsmeldungen. Klickt doch nochmal drauf, bevor ihr losfahrt: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:26 Uhr Tschüsseldorf, San Frantschüssco, Bis Danzig - und in RLP so? Heute wird in den USA der inoffizielle Feiertag "National Fun at Work Day" begangen. Jetzt muss man nicht jede Blödelei mitmachen, die über den Atlantik schwappt, aber gegen Spaß bei der Arbeit ist ja erstmal nichts einzuwenden. Mit ein paar Kolleginnen und Kollegen hatten wir eine Zeit lang die Angewohnheit, uns mit "lustigen" Grüßen zu verabschieden. Ich kann über so was gut schmunzeln. Was mir aber aufgefallen ist: Aus unserer Region ist kein Städtename unter den einschlägigen Abschiedsformeln wie Tschüsseldorf, San Frantschüssco oder Bis Danzig. Insofern starte ich hier mal denn Aufruf: Schickt mir doch zum Tickerende eine Mail mit Ideen für Abschiedsgrüße, die sich an rheinland-pfälzische Städte oder Ortsnamen anlehnen. Vielleicht können wir dann um 10 Uhr alle zusammen mit einem Schmunzeln im Gesicht den Ticker beschließen. Das hier wäre die Zieladresse: rlp-newsticker@swr.de

6:22 Uhr Läuft an der Schleuse Müden Es scheint, als laufe es bis zum Ende der Reparaturarbeiten an der Moselschleuse in Müden weiter "wie am Schnürchen". Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn zeigt sich zuversichtlich, dass es Ende der Woche erste Probeschleusungen geben könnte - denn auch das Wetter spiele mit. Bis es so weit ist, müssen aber noch technische Einstellungen am neu eingesetzten Schleusentor vorgenommen werden. Um was es dabei geht, berichtet meine Kollegin Sarah Maurer im Audio: Audio herunterladen (584 kB | MP3) Sendung am Di. , 28.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:14 Uhr Merz will ständige Grenzkontrollen - geht das? CDU-Chef Merz fordert eine härte Asylpolitik. Nach der Gewalttat in Aschaffenburg hat er einen 5-Punkte-Plan vorgelegt. Dieser sieht unter anderem ständige Grenzkontrollen vor. Das sorgt auch in Rheinland-Pfalz für Diskussionen. Und von der politischen Kontroverse um den Plan mal abgesehen: Bei der Durchsetzung seines Plans stünde Merz die aktuelle Gesetzeslage im Weg.

Hier findet ihr einen Überblick über die Diskussion und eine Einschätzung von meinem Kollegen Kolja Schwartz aus der ARD-Rechtsredaktion. So ist die Rechtslage Plan von Merz: Sind dauerhafte Grenzkontrollen machbar? Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz fordert dauerthafte Grenzkontrollen zu allen Nachbarstaaten. Ist dieser Plan für die Bundespolizei überhaupt umsetzbar - und wie ist die Rechtslage? 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:08 Uhr Das Wetter am Dienstag In Rheinland-Pfalz passen Temperatur und Kalendermonat derzeit nicht so richtig zusammen: Auch heute bleibt es ungewöhnlich mild für Januar. Im Tagesverlauf kann es bis zu 12 Grad "warm" werden, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage von gestern Abend. Dazu gebe es viele Wolken mit etwas Sonne und nur wenigen Schauern: Video herunterladen (25,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Mann bei Messer-Angriff in der Eifel lebensbedrohlich verletzt Mit einem Messer hat ein 33-Jähriger einen Gleichaltrigen in Daun im Landkreis Vulkaneifel am Montagabend lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter von einem Zeugen gestoppt werden. Der Verdächtige wurde festgenommen. Das Opfer schwebt nach Angaben eines Sprechers in Lebensgefahr. Wieso es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft Trier hat die Ermittlungen übernommen. Daun Motiv unklar Mann in Daun mit Messer lebensgefährlich verletzt In Daun wurde gestern Abend ein Mann bei einem Messerangriff lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer von einem 33-Jährigen attackiert. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Di. , 28.1.2025 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die Landesregierung stellt am Nachmittag in Mainz ihren Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention mit Familienministerin Katharina Binz (Grüne) vor. Hintergrund ist die Verpflichtung Deutschlands, im Rahmen der Istanbul-Konvention aktiv gegen geschlechtsspezifische Gewalt vorzugehen. Die "AgrarWinterTage 2025" starten in Mainz. Mit dabei ist Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Die land- und weinbaufachliche Messe finde zum fünften Mal statt. Sie dauert bis 31. Januar. In Schifferstadt wird am Abend der 32. Pfälzer "Saumagen-Orden" verliehen. Er geht an den Literaturkritiker Denis Scheck. Die Laudatio hält der Träger des 20. Saumagenordens, Helmut Markwort. Der Orden aus Rosenquarz wird jährlich von der Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft "Schlotte" verliehen. Erster Träger war 1992 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) - der gebürtige Pfälzer machte den Saumagen international bekannt.