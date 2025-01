Auch in Rheinland-Pfalz wird heute der Opfer des Nationalsozialismus und Holocaust gedacht. Am Wochenende demonstrierten Tausende gegen Rechts. Alles was heute in und für RLP wichtig wird, lest ihr im Newsticker am Morgen.

6:18 Uhr Demos gegen Rechts Zehntausende Menschen sind deutschlandweit am Wochenende gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gegangen - auch im Norden von Rheinland-Pfalz. Hier beteiligten sich etwa 1.000 Menschen an einer Kundgebung vor der Stadthalle - deutlich mehr als erwartet. In der Halle fand eine Wahlkampfveranstaltung der AfD statt. Auch in Neuwied war der Zulauf zu einer Demonstration groß: Neuwied/Westerburg Mehr Teilnehmer als erwartet 1.500 Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus im Westerwald Deutschlandweit sind am Wochenende Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gegangen. Auch im Norden von RLP beteiligten sich viele an den Demonstrationen. 6:57 Uhr Morgengedanken SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mo. , 27.1.2025 6:30 Uhr, Studio Koblenz, Nachrichten 6:09 Uhr Gedenkstunde im Landtag mit Bad Kreuznacher Holocaustüberlebendem Ich hatte es eben in der Übersicht für den Tag schon angekündigt: Der Landtag gedenkt heute in der Mainzer Synagoge der Opfer des Nationalsozialismus. Mit dabei ist der 104-jährige Zeitzeuge und Überlebende des Holocaust, Nicolaus Blättermann. Als junger Mann wurde er aus dem von der deutschen Wehrmacht besetzten Rumänien in ein Zwangsarbeiterlager deportiert. Nach dem Krieg kam er dann nach Bad Kreuznach, wo er sich bis heute unter anderem für das jüdische Leben und Erinnerung einsetzt. Gedenkstunde des Landtags im Livestream Der SWR überträgt die Gedenkstunde des Landtags am Montag, 27. Januar, live hier auf swraktuell.de und im SWR von 11:00 Uhr bis 12:45 Uhr. Sendung am Mo. , 27.1.2025 5:30 Uhr, Nachrichten 6:03 Uhr So wird das Wetter heute Nach einer stürmischen und regnerischen Nacht zeigt sich der Montag von seiner milden Seite - für Januar ziemlich ungewöhnlich. Sobald die Regenwolken sich im Laufe des Tages verziehen, klettern die Temperaturen auf 8 bis 12 Grad. Mehr Infos zum Wetter findet ihr in der Vorhersage von gestern Abend: Video herunterladen (24,8 MB | MP4) 6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Landesweit wird am 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz mit vielen Veranstaltungen an die Opfer der Nazi-Diktatur und des Holocaust erinnert. Der rheinland-pfälzische Landtag tritt um 11 Uhr in Mainz zu einer Gedenkveranstaltung zusammen. Die Sitzung am internationalen Holocaust-Gedenktag findet in der Neuen Mainzer Synagoge statt. In Mainz findet am Nachmittag das Demokratieforum "#N!EWIEDER" statt - mit der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz (GdP) und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Das Demokratieforum soll Raum für Gespräche und Diskussionen bieten. In Wittlich bekommen Gefangene in der JVA Klavierunterricht. Es ist eine Ablenkung vom Gefängnisalltag. In dem neuen Projekt lernen Gefangene Klavierspielen. Es steckt aber noch mehr dahinter. 6:00 Uhr Hallo und guten Morgen, Rheinland-Pfalz! Auf geht´s in die neue Woche! Ich darf heute den Anfang machen und euch mit frischen Informationen und Wissenswertem aus und für Rheinland-Pfalz versorgen. Herzlich willkommen - mein Name ist Fridolin Skala. Bis 10 Uhr begleite ich euch in den neuen Tag. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreibt mir eine Mail an rlp-newsticker@swr.de. Ihr habt am Wochenende ein cooles Foto geschossen oder heute ein schönes Bild zum Wach-Werden? Dann lasst uns gerne teilhaben und schickt es uns über das folgende Formular 👇: Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Vorname * Nachname * Wohnort (Angabe freiwillig) E-Mail * Foto hochladen * Wählen Sie eine Datei Beschreibung * Zum Beispiel: Wo und wann wurde das Foto aufgenommen? Was ist zu sehen? Bitte bestätige die Angaben * Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen (siehe oben) Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen (siehe oben) Abschicken