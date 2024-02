Unterkünfte für obdachlose Frauen in Mainz sind rar gesät: Der Verein Armut und Gesundheit hat deshalb ein Wohnprojekt in Mainz-Laubenheim ins Leben gerufen.

Frauen, die auf der Straße leben, sind vielen Gefahren ausgesetzt. Vor einigen Jahren seien zwei wohnungslose Frauen in Mainz vergewaltigt worden, berichtet der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert. Und immer wieder stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins fest, wie schwierig es ist, Unterkünfte für obdachlose Frauen zu finden.

Lücke im Versorgungssystem

Die Frauen wollen nicht in Gemeinschaftsunterkünften mit Männern schlafen. Die einzige Anlaufstelle allein für Frauen in Mainz, der Wendepunkt von Mission Leben, ist eigentlich immer voll belegt.

Für wohnungslose Frauen gibt es in Mainz eine Lücke im Versorgungssystem.

Der Verein Armut und Gesundheit will mit seinem neuen Angebot daher einen ersten Schritt gehen, um diese Lücke zu schließen. Im Mainzer Stadtteil Laubenheim hat der Verein ein Haus gekauft, in das seit dem 1. Februar 2024 insgesamt drei Frauen einziehen können - auch für einen längeren Zeitraum. Drei Schlafzimmer gibt es in dem Haus, außerdem eine Notschlafstelle, falls mal ganz schnell jemand untergebracht werden muss. Des Weiteren gibt es einen Gemeinschaftsraum, eine Küche und ein Badezimmer. Diese Räume werden von allen gemeinsam genutzt.

Aufenthaltsraum im neuen Wohnprojekt "Haus Bahar" SWR Rabea Amri

Haus für obdachlose Frauen soll nicht "nur" Schlafplatz sein

Die Frauen sollen in dem Haus wie in einer Wohngemeinschaft zusammen leben, erzählt Sozialarbeiterin Jenny Heinz. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Marie Geske ist sie verantwortlich für das neue Wohnprojekt "Haus Bahar". In einem Büroraum im Haus bieten die beiden regelmäßige Sprechstunden an. Denn den Frauen soll nicht nur kurzfristig geholfen werden.

So viele wohnungslose Frauen gibt es in Mainz Aktuelle Zahlen gibt es nicht. Die letzte Erhebung stammt aus dem Jahr 2020. Damals wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.044 Menschen ohne Wohnung gezählt, davon 2.133 Frauen. Die Statistik geht davon aus, dass 265 Frauen in der Stadt Mainz obdachlos sind. Experten glauben aber, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist. Quelle: BAG Wohnungslosenhilfe

Es geht darum, ihnen eine Perspektive aufzuzeigen. Sie sollen Hilfe bei Anträgen bekommen, aber auch Unterstützung, wenn sie gesundheitliche oder psychische Probleme haben. Das Angebot richtet sich auch nicht ausschließlich an Frauen ohne festen Wohnsitz, betont Marie Geske. Betroffene von Gewalterlebnissen können ebenso im "Haus Bahar" unterkommen - so wurde die Einrichtung benannt.

Rückzugsort und Schutzraum für einen Neuanfang

Bahar ist ein weiblicher Vorname persischer Herkunft und bedeutet "Frühling, Neuanfang". Das soll den Bewohnerinnen Hoffnung geben und sie ermutigen, einen Neustart zu wagen. Gleichzeitig wurde der Name auch als ein Zeichen der Solidarität gewählt, mit allen Frauen, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen, betont Trabert.

Finanziert wird die Unterkunft vor allem über Spenden des Vereins Armut und Gesundheit, sowie durch Zuschüsse einer Stiftung.