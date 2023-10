Mainz bekommt eine neue Unterkunft für obdachlose Frauen

In Mainz soll es noch vor dem Winter eine zusätzliche Unterkunft für wohnungslose Frauen geben. Der Verein um den Arzt Gerhard Trabert hat dafür ein Haus gekauft.

Die bisherigen Angebote speziell für wohnungslose Frauen in Mainz reichten nicht aus, so Trabert. Es gebe zwar die Einrichtung Wendepunkt für Frauen in Wohnungsnot. Diese sei aber ständig ausgebucht.

Deshalb schaffe der Verein "Armut und Gesundheit" nun eine weitere Möglichkeit. Laut Trabert wird derzeit ein Einfamilienhaus in Mainz renoviert und soll im November fertig werden. Dann könnten dort bis zu vier Frauen übernachten.

Frauen wollten oft nicht mit Männern zusammenleben

Im Stadtteil Gonsenheim gibt es bereits die Housing- Area, ein ehemaliges Kasernengelände in der Finther Landstraße. Dort können Frauen und Männer unterkommen. Viele Frauen seien aber Opfer sexualisierter Gewalt und wollten nicht mit Männern unter einem Dach schlafen, sagt Trabert.

Hilfe in Bad Kreuznach

Auch an anderen Orten gibt es spezielle Angebote für wohnsitzlose Frauen. Das Café Bunt in Bad Kreuznach ist ein Tagesaufenthalt für Frauen. Täglich kommen dort 20 bis 25 Frauen hin. Es gibt Frühstück und Mittagessen und Hilfe zum Beispiel mit Behörden.

"Wenn Frauen allein untereinander sind, reden sie anders und können sich öffnen."

Zusätzlich bietet das Café Bunt zwei Notschlafplätze an. Leiterin Doris Häfner-Kairo sagt, die Zimmer seien eigentlich immer belegt, abgewiesen werde aber niemand. Entweder finde sich ein anderer Notschlafplatz in Bingen oder in Mainz. Oder man mache zur Not ein Matratzenlager.