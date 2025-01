Wegen eines Wasserrohrbruchs musste die Mainzer Schillerstraße am Mittwochvormittag kurzzeitig gesperrt werden. Auch Straßenbahnen konnten vorübergehend nicht fahren.

Nach Angaben der Mainzer Netze wird in der Schillerstraße in Höhe des Mainzer Finanzamtes zurzeit gebaut. Bei Baggerarbeiten sei es dann zu dem Wasserrohrbuch gekommen, durch den der Bereich zwischen Binger Straße und Kleiner Langgasse überschwemmt wurde.

Auch Mainzer Finanzamt betroffen

Das auslaufende Wasser habe zwar schnell gestoppt werden können. Allerdings musste die Schillerstraße kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Auch die Straßenbahnen konnten die Strecke kurzzeitig nicht befahren.

Ein Mitarbeiter der Mainzer Netze steht vor der Stelle, an der die Schillerstraße in Mainz durch einen Wasserrohrbruch unterspült wurde. BYC Mainz

Nach Informationen des Online-Magazins "Boost Your City" lief das Wasser auch ins benachbarte Finanzamt. Dort habe es zwischenzeitlich zehn Zentimeter hoch gestanden. Mit Tauchpumpen konnte die Feuerwehr das Wasser schließlich aus dem Gebäude pumpen.

Anwohner können sich Wasser an Standrohr zapfen

In dem betroffenen Gebiet ist das Wasser zurzeit noch abgestellt, so ein Sprecher der Mainzer Stadtwerke. Anwohner könnten sich bei Bedarf an einem Standrohr in der Schillerstraße Wasser abzapfen. Wie lange die Reparatur dauert, ist noch unklar.