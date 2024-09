In Nackenheim sind mehrere Häuser evakuiert worden. Grund ist ein Wasserrohrbruch, der einen Gewölbekeller in der Langgasse teilweise zum Einsturz gebracht hat.

Das Problem: Dieser Keller ist mit den Kellern der Nebenhäuser verbunden. Das Wasser ist daher von einem Keller in zwei weitere geflossen. Deswegen musste die Menschen aus drei Häusern raus.

Wasserrohrbruch zunächst nicht bemerkt

Nach Angaben des ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bodenheim, René Nauheimer, ist der Wasserrohrbuch erst einige Tage später bemerkt worden. Denn die Familie, die in dem betroffenen Haus lebt, war verreist. Deshalb merkten sie nicht nicht, dass das Wasser aus einem kaputten Rohr in den Keller lief. Der Wasserdruck wurde so stark, dass eine Seite des Gewölbekellers einstürzte.

Die Straße in Nackenheim ist abgesperrt. Ab Montag beginnen die Reparaturarbeiten. SWR D.Brusch

Feuerwehr räumte die Häuser in Nackenheim

Daraufhin verbot die Feuerwehr, dass die Häuser betreten werden dürfen - wegen akuter Einsturzgefahr. Diese Gefahr bestehe laut eines Gutachters akut zumindest nicht mehr, trotzdem darf das Haus noch nicht betreten werden. Auch betroffene Straße, die Langgasse, ist gesperrt, um jegliche Erschütterungen der Gebäude zum Beispiel durch Lkw zu vermeiden. Die Bewohner und Bewohnerinnen der drei Häuser sind privat untergekommen.

Aufräumarbeiten ab kommender Woche

Ab Montag sollen die Schäden in den Kellern beseitigt werden, so Nauheimer. Eine Mainzer Spezialfirma, die schon viele Gewölbekeller in Oppenheim saniert hat, sei beauftragt. Wie lange das dauert und wann die Bewohner zurück in ihre Häuser dürfen, steht noch nicht fest.