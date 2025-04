Nachdem seit rund einer Woche ein Baby-Ziegenbock aus der Eifel verschollen ist, fehlt nun auch von einem Lamm im Hunsrück jede Spur. Das Tier lebte im familiären Umfeld.

Wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilt, lebte Lamm "Karl-Otto" auf einem Hof in Mörschied. Es wurde mit der Flasche aufgezogen, da die Elterntiere das Lämmchen verstoßen hatten. Seine Pflegemutter fand am Mittwochmorgen nur den leeren Stall vor. Auch von seiner Flasche fehlt jede Spur.

Familie zieht Lamm auf

"Karl-Otto" ist ein französisches Zwergschaf. Er hat circa 1 Zentimeter lange Hörnchen hinter den Ohren. Sein Fell ist braun und hat ein verkümmertes rechtes Vorderbein. Das macht sich auch an seinem Gang bemerkbar.

Kleiner Ziegenbock in der Eifel verschwunden

Schon am 27. März hatten unbekannte Täter in Rittersdorf eine kleine weiße Ziege gestohlen. Nach Angaben der Polizei in Bitburg befand sich die Ziege auf einer Weide in der Nähe eines Hauses. Die Besitzer schließen aus, dass die Ziege selbst entwichen ist, weil die Weide umzäunt ist.

Dieser kleine, weiße Ziegenbock wurde in Rittersdorf gestohlen. Die Ziege stand auf einer Weide. Polizei Bitburg

Hinweise jeweils an die Polizei in Bitburg (06561/96850) oder Idar-Oberstein (06781/5610).