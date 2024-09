Zwei Schulen in Mainz nach Wasserrohrbruch ohne Trinkwasser

In einer kleinen Straße zwischen dem Otto-Schott-Gymnasium und der Kanonikus-Kir-Realschule in Mainz-Gonsenheim ist ein Wasserrohr gebrochen. Warum, ist noch unklar.

Die Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen die Mainzer Netze darüber informiert, dass auf der Straße "An Schneiders Mühle" zwischen dem Otto-Schott-Gymnasium (OSG) und der Kanonikus-Kir-Realschule Plus Wasser steht.

Schulen ohne Trinkwasser

Die Mainzer Netze stellten daraufhin fest, dass das Wasser aus einer geborstenen Trinkwasserleitung unter der Straße stammt, so der Sprecher der Mainzer Netze, Michael Theurer. Daher haben die beiden Schulen und drei benachbarte Wohnhäuser zurzeit kein Trinkwasser.

Die Strasse "An Schneiders Mühle" zwischen dem Otto-Schott-Gymnasium und der Kanonikus-Kir-Realschule Plus in Mainz Gonsenheim ist für die Reparaturarbeiten gesperrt. SWR Daniel Brusch

Unterricht am Otto-Schott-Gymnasium fällt aus

Am OSG können die Schülerinnen und Schüler die Toiletten noch benutzen. Nach einer Mitteilung der Schulleitung werden die Toilettenspülungen über die benachbarte ehemalige Fachhochschule und über Zisternen mit Wasser versorgt.

Allerdings könne in der Schulmensa kein Essen zubereitet werden, so die Schule. Daher falle in der Ganztagsschule an diesem Donnerstag der Nachmittagsunterricht aus.

Anwohner können Wasser über Notleitung abzapfen

Für die Bewohner der betroffenen Häuser haben die Mainzer Netze eine Notversorgung eingerichtet. Sie bekommen ihr Wasser über eine sogenannte Standleitung.

"In einer benachbarten Seitenstraße wird dafür die Trinkwasserleitung angezapft", erklärt Michael Theurer von den Mainzer Netzen. Die Anwohner könnten dann über einen Hahn Wasser abzapfen, zum Beispiel wenn sie auf die Toilette gehen wollen.

An dieser Standleitung können sich die Bewohner der drei Häuser Wasser abzapfen. Daniel Brusch

Mainzer Netze reparieren gerade Wasserrohr

Parallel dazu suchen Mitarbeiter der Mainzer Netze gerade nach der Ursache für den Wasserrohrbruch. Die defekte Stelle hätten sie bereits gefunden, so Theurer. Die Stelle sei aufgegraben und das Rohr werde jetzt repariert. Theurer hofft, dass noch heute der Schaden behoben wird.

Dieses Trinkwasser-Rohr scheint unter der Straße "An Schneiders Mühle" in Mainz-Gonsenheim gebrochen zu sein. SWR

Ursache für Wasserrohrbruch ist nicht bekannt

Die Ursache für den Wasserrohrbruch sei noch völlig unklar, sagt Theurer. Auf keinen Fall habe dieser Vorfall etwas mit dem Wasserrohrbruch am Montag in Mainz-Gonsenheim zu tun.

"Die Stelle ist drei Kilometer entfernt. Es ist eine ganz andere Wasserleitung", erklärt der Sprecher der Mainzer Netze. Einen Zusammenhang zwischen den beiden beschädigten Wasserrohren gebe es nicht.