In der Reichspogromnacht 1938 wurde auch die Synagoge in Bingen niedergebrannt. Am Gedenktag ist in diesem Jahr ein Rundgang durch die frühere Synagoge möglich - mit VR-Brille.

"Herzlich Willkommen in der Binger Synagoge in der Rochusstraße." So erklingt es aus dem Lautsprecher der VR-Brille - eine Brille, die eine virtuelle Realität zeigt. In diesem Fall: Eine Synagoge, die es schon seit 85 Jahren nicht mehr gibt. Nur noch ein kleiner Teil ist nach der Reichspogromnacht stehengeblieben, nachdem die Nationalsozialisten und deren Anhänger das jüdische Gotteshaus in Bingen angezündet hatten. In dem Teil, der verschont wurde, befindet sich nun ein Erinnerungs- und Begegnungszentrum.

Virtueller Rundgang macht Binger Synagoge erlebbar

Mit der VR-Brille auf der Nase fühlt es sich nun so an, als wäre die Synagoge nie abgebrannt. "Sie sitzen auf einer der Bänke im Erdgeschoss," erklingt es aus der Brille. Hermann-Josef Gundlach und Klaus Leitsch vom Arbeitskreis Jüdisches Bingen sind total begeistert, als sie die Brille zum ersten Mal testen.

Klaus Leitsch vom Arbeitskreis jüdisches Bingen testet die VR-Brille. SWR

"Es ist ein sagenhaftes Erlebnis. Wenn man unten steht, will man sich schon in die Bank reinsetzen. Es fühlt sich an, als wäre man in der Synagoge drin."

Den virtuellen Rundgang kann am 9. November jeder erleben, der am Abend zur Gedenkveranstaltung nach Bingen kommt. Vor der ehemaligen Binger Synagoge werden zunächst Gebete verlesen. Schülerinnen und Schüler der Rochus-Realschule berichten aus dem Leben eines Binger Juden. An die Wand der Synagoge werden Bilder projiziert. Die Veranstaltung soll nicht nur an die grausamen Geschehnisse der Reichspogromnacht erinnern, betont Hermann-Josef Gundlach, sondern auch an die aktuellen Entwicklungen in Israel und Gaza.

Von der ehemaligen Binger Synagoge steht nur noch ein kleiner Teil. SWR

Gedenken an Reichspogromnacht mit Polizeipräsenz

Nicht nur in Bingen wird der Opfern der Reichspogromnacht gedacht, auch in Worms, Alzey, Bad Kreuznach oder Wiesbaden. An der Neuen Synagoge in Mainz findet die zentrale Gedenkveranstaltung mit viel Politprominenz statt. Währenddessen wird mehr Polizei als üblicherweise vor Ort sein. Aktuell gebe es jedoch "keine konkreten gefährdungsrelevanten Infos", so ein Sprecher der Mainzer Polizei. Auch die Gedenkveranstaltung in Bingen wird von Einsatzkräften der Polizei begleitet.

Gedenkverantstaltungen zur Reichspogromnacht In Mainz wird in der Neuen Synagoge ab 16 Uhr der Menschen gedacht, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 Opfer der Novemberpogrome wurden. An der Veranstaltung nehmen unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen, Anna Kischner, Rabbiner Aharon Ran Vernikovsky und der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos), teil. Am Abend des 9. November lädt die Stadt Mainz zusätzlich ein zu einer Lesung ein. Zu hören sind Gedichte der jüdischen Dichterin Lotte Kramer (geb. Wertheimer), die mit einem der letzten Kindertransporte im Sommer 1939 aus Mainz nach England fliehen konnte. Im Anschluss findet eine Gesprächsrunde statt. Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr im Haus des Erinnerns. In Worms sind Bürgerinnen und Bürger am 9. November ab 18 Uhr eingeladen, an einer Gedenkveranstaltung und einer Mahnwache auf dem Synagogenplatz teilzunehmen. Das Motto lautet: "Erinnerung, Mahnung und Verpflichtung". An der Veranstaltung nehmen der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) und Heiner Boegler vom Bündnis gegen Naziaufmärsche teil. Rednerin ist Erika Mohri, evangelische Pfarrerin und Vorsitzende des Fördervereins Lern- und Gedenkstätte Güterbahnhof Worms. In Bad Kreuznach beginnt die Gedenkveranstaltung am 9. November um 17 Uhr an der Jüdischen Synagoge. Es sprechen der Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP), Schülerinnen und Schüler der IGS Sophie Sondheim, Valeryan Ryvlin, Vorsitzender der Jüdischen Kultusgemeinde. Das Totengebet liest Alexander Zakharenko. In Alzey wird um 17 Uhr ein Kranz an der ehemaligen Synagoge niedergelegt. Veranstalter sind die Stadt und der Beirat für Migration und Integration des Kreises Alzey-Worms. In Wiesbaden wird an die Zerstörung der großen Synagoge am Michelsberg erinnert. Am früheren Standort der Synagoge gibt es eine Gedenkstätte für die ermordeten Wiesbadener Jüdinnen und Juden. Dort wird Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) um 19:00 Uhr eine Ansprache halten. Schülerinnen und Schüler aus Wiesbaden haben nach Angaben der Stadt Vorträge vorbereitet. Außerdem werden symbolisch für die sechs Millionen Opfer der Schoah sechs Gedenkkerzen angezündet.

VR-Brillen machen Geschichte erlebbar

"Und jetzt schauen Sie hoch, in das mächtige Tonnengewölbe", erklingt die Frauenstimme aus der VR-Brille. "Tonnengewölbe und Emporen bildeten einen starken Kontrast zu den hellen Putzflächen." Die virtuelle Tour ist wie eine dreieinhalbminütige Führung durch die Binger Synagoge, mit vielen Eindrücken und Informationen.

Im Erinnerungs- und Begegnungszentrum steht außerdem eine Nachbildung der Synagoge aus Holz. Historische Fotos von der Deportation der Binger Juden geben Besucherinnen und Besuchern einen beklemmenden Eindruck von den Ereignissen damals.

Juden und Jüdinnen aus Bingen bei ihrer Deportation 1942. Arbeitskreis jüdisches Bingen

Wichtiges Erinnern an eine schreckliche Zeit

"Wir haben momentan wieder sehr viele antisemitische Übergriffe. Das darf nicht sein," betont der Vorsitzende des Arbeitskreises jüdisches Bingen, Hermann-Josef Gundlach. Damit sich Szenen wie damals vor 85 Jahren niemals wiederholen, sei es so wichtig, an die schlimmen Ereignisse zu erinnern, sagt Gundlach. Die Einblicke durch die VR-Brille in die Synagoge von früher tragen eindrucksvoll dazu bei. "Mit einem Blick von der Westempore endet der virtuelle Besuch in der Binger Synagoge."