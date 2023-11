In der Pfalz wird heute an vielen Orten an die Novemberpogrome von 1938 erinnert - mit Kranzniederlegungen, Führungen, Vorträgen, einer Stolpersteinverlegung und Gedenkfeiern.

"Es ist unerträglich, dass jüdisches Leben heute in Deutschland und weltweit wieder bedroht wird", sagt der Oberbürgermeister von Landau Dominik Geißler (CDU) anlässlich des 9. Novembers, der an die "Reichspogromnacht" vor 85 Jahren erinnert. Und er mahnt "Wir dürfen die Verbrechen, die an Jüdinnen und Juden begangen wurden niemals vergessen und dulden nicht, dass Jüdinnen und Juden jetzt wieder – auch auf deutschem Boden – Bedrohungen und Gewalt ausgesetzt sind."

Auch in diesem Jahr erinnert die Stadt Landau an die Opfer der Novemberpogrome im Jahr 1938. Stadt Landau

Landau: Gedenkfeier am Synagogenmahnmal

Um 17 Uhr erinnert die Stadt Synagogenmahnmal auf dem Elias-Grünebaum-Platz an die Opfer der Novemberpogrome der Nationalsozialisten in Landau. Oberbürgermeister Geißler hält dort eine Ansprache und legt einen Kranz nieder. Schülerinnen und Schüler des Max-Slevogt-Gymnasiums werden die Biographien von Salomon Wolff und Joseph Weiler vorstellen. Beide sind in der Reichspogromnacht 1938 in Landau ums Leben gekommen. Im Anschluss werden die beiden Dekane von Landau ein ökumenisches Gebet sprechen.

Speyer und Frankenthal: Schweigender Zug und Kranzniederlegung

In Frankenthal erinnert der Förderverein für jüdisches Gedenken daran, wie am 9. November 1938 die Synagoge in Flammen aufging, jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert wurden und die Bewohner deportiert oder vertrieben wurden. Dazu gibt es ab 18 Uhr im Dathenushaus einen Vortrag mit historischen Fotos des Förderverein-Vorsitzenden. Auch Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) wird einige Gedenkworte sprechen. Gegen 18.45 Uhr sollen die Teilnehmer schweigend mit Kerzen durch die Bahnhofstraße zum Synagogen-Gedenkplatz in der Glockengasse. Dort informiert der Förderverein dann auch darüber, wie Juden heute in der Pfalz leben.

Die Synagoge in Speyer. dpa Bildfunk Picture Alliance

In Speyer organisiert der Deutsche Gerwerkschaftsbund (DGB) die Gedenkveranstaltung. Die Teilnehmer treffen sich kurz vor 17 Uhr in der Maximilianstraße und ziehen schweigend bis zum Gedenkstein am Platz der alten Synagoge führt. Dort wird findet dann die Gedenkfeier statt. Oberbürgermeisterin Jutta Seiler (SPD) wird eine Rede halten.

Stolpersteine: Schüler und Pfadfinder in Ludwigshafen erinnern

Der Verein "Ludwigshafen setzt Stolpersteine" verlegt heute an drei Orten in der Stadt insgesamt sieben Stolpersteine, um an die Verfolgungen, Zerstörungen und Morde jüdischer Mitbürger in der Pogromnacht am 9. November 1938 zu erinnern.

Um 16 Uhr verlegen Schüler der IGS Ernst-Bloch in der Bahnhofsstraße 40 Stolpersteine für die Familie Wallenstein. Und um 17 Uhr gedenken die Pfadfinder von St. Georg in der Schützenstraße 44 der Familie Mayer.

Ludwigshafen: Gedenkfeier und Kranzniederlegung

In der Melanchtonkirche Ludwigshafen erinnert die Stadt heute ab 18 Uhr mit einer Gedenkstunde an an die schrecklichen Ereignisse der sogenannten Reichspogromnacht und daran, dass genau heute vor 83 Jahren Ludwigshafener Bürger in das Lager im französischen Gurs deportiert wurden. Bei der ökumenischen Veranstaltung wirken Schülerinnen und Schülern des Max-Planck-Gymnasiums Ludwigshafen mit. Im Anschluss wird Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) an der Gedenktafel am Platz der ehemaligen Ludwigshafener Synagoge in der Kaiser-Wilhelm-Straße 34 einen Kranz niederlegen.

Neustadt: Vortragsabend zu Verfolgung von Juden und Sinti in der Pfalz

In Neustadt an der Weinstraße laden die Gedenkstätte für NS-Opfer und der Zentralverband Deutscher Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz zu einer Veranstaltung mit dem Titel "Lebenslinien - Die NS-Verfolgung von Juden und Sinti in der Pfalz", ab 18.30 Uhr im Roxy-Kino.

Als "Zweitzeugen" zeichnen Jaques Delfeld und Peter Zank die Lebenswege ihrer Familien aus der Pfalz von 1920 bis 1970 nach. Am Beispiel zweier Familien zeigen sie, wie Juden und Sinti ab 1933 entrechtet, verfolgt und ermordet wurden. Der Vortrag geht auch darauf ein, wie die Gesellschaft der Nachkriegszeit in der Pfalz mit dem Völkermord an Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma umgegangen ist.

Otterstadt: Schabbat-Essen, Theaterstück und Führung am Sonntag

In Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) hat das Kulturforum Altrip für den kommenden Sonntag, 12.11. gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen zum Gedenken an die Novemberpogrome organisiert.

Ab 14.30 Uhr gibt es eine Führung auf dem Jüdischen Friedhof in Otterstadt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei auch die Geschichte jüdischen Lebens in allen vier Orten der Verbandsgemeinde kennenlernen, so die Veranstalter. Ab 16 Uhr lädt das Kulturforum zu einem traditionellen jüdischen Essen ins Remigiushaus ein. Anschließend ab 17 Uhr führt das Chawwerusch Theater Herxheim dort das Stück "Judas" auf, das sich mit dem historischen und politischen Feindbild des "Verräters" Judas auseinandersetzt und damit Zusammenhänge aufzeigt, die gerade heute hochaktuell sind.