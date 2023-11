Antisemitische Aufkleber an Wormser Synagoge

Der eskalierende Nahost-Konflikt besorgt die jüdischen Gemeinden. In Worms haben Unbekannte zahlreiche antisemitische Aufkleber geklebt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Die Aufkleber trugen die Aufschrift "Opa war kein Verbrecher" und "Good night left side". Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei klebten die Unbekannten diese an die Eingangstür der Wormser Synagoge, außerdem an Regenfallrohre, Laternenmasten und an einen Stromkasten in der Judengasse und in der Hinteren Judengasse. Das geschah laut Polizei am Sonntagvormittag zwischen 8:00 und 9:30 Uhr.

Was bedeuten die Aufkleber? Der Slogan "Good Night left side" ist eine abgewandelte Form des linken Slogans "Good Night White Pride". Diese Bewegung entstand als Antwort der Hardcore-Musikszene auf Neonazis, die versuchten, die Musikrichtung für sich einzunehmen. Darauf reagierte wiederum die Neonaziszene mit der Umformulierung des Spruches. Er findet sich auf T-Shirts, Fahnen oder Aufklebern. Häufig wird er in zusammen mit Bildern abgebildet, die als Aufruf zu Gewalt verstanden werden können. Die Aufkleber "Opa war kein Verbrecher" und "Opa war kein Mörder" werden im Internet von rechtsgerichteten Firmen und Verlagen verkauft - unter anderem mit dem Hinweis: "Ruhm und Ehre unseren Großeltern!" Quellen:

Netz für digitale Zivilgesellschaft

Wikingerversand.de/Druck18.de

Aufkleber konnten nicht komplett entfernt werden

Die insgesamt zehn Aufkleber wurden zwischenzeitlich entfernt. Allerdings hat das an der Eingangstür der Synagoge nicht komplett funktioniert. Hier kleben laut Polizei noch immer Reste der Aufkleber. Sie bittet in diesem Zusammenhang nun um Hinweise.