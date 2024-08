Feuerwehr und Polizei in Kirn retten Uhu aus Tornetz

per Mail teilen

Zu einem tierischen Einsatz der besonderen Art mussten am Sonntagabend die Polizei und Feuerwehr in Kirn ausrücken. Ein Passant hatte gemeldet, dass sich ein Uhu im Netz eines Fußballtores verfangen hatte.

Gegen 21:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei gerufen. Es hieß, ein großer Vogel hätte sich knapp über dem Rasen in einem Ballfangnetz auf dem Sportplatz der Realschule verheddert.

Der Uhu stand laut Polizei erheblich unter Stress und fauchte seine alarmierten Retter erst einmal angsteinflößend an. Gemeinsam mit Falkner Wolfgang Bastian aus Merxheim gelang es den Rettungskräften, den Vogel dann zu befreien.

Tornetz auf dem Sportplatz musste aufgeschnitten werden

Dazu musste das Netz an zwei Stellen aufgeschnitten werden. Der verängstigte Uhu wurde dann vom Falkner in eine Transportbox gelegt.

Anschließend nahm der Experte das entkräftete Tier mit nach Merxheim. Dort besitzt der Falkner eine Vogelauffangstation, wo er das Tier artgerecht versorgen konnte.

Uhu konnte wieder freigelassen werden

Am Montagmorgen, berichtet Bastian, sei der Uhu aber wieder so fit gewesen, dass er ihn habe freilassen können. Eine Vermutung, warum sich das Tier im Tornetz verfing, hat der Vogelexperte schon. "Der Uhu war noch sehr jung. Wahrscheinlich hat er am Abend Beute gejagt und ist dann im Netz steckengeblieben. Jetzt geht es ihm aber wieder gut."