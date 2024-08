per Mail teilen

Helfer der Feuerwehr Langenlonsheim haben ein Pferd aus einem Bach bei Bretzenheim befreit. Dort war das Tier entkräftet liegengelieben.

Für ein Pferd ist Stute Eva mit ihren 35 Jahren schon eine ältere Dame. Möglichweise war das mit ein Grund, weshalb sie am Dienstagnachmittag im Guldenbach bei Bretzenheim (Kreis Mainz-Bingen) in Not geriet.

Pferd wollte sich im Guldenbach abkühlen

Die Besitzer hatten es wohl eigentlich gut gemeint und wollten der Stute im Guldenbach bei der Hitze ein bisschen Abkühlung verschaffen. Was dann genau passiert ist, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Sie wurden zur Hilfe gerufen, weil Eva es alleine nicht mehr aus dem Bach schaffte und ihre Besitzer sich nicht anders zu helfen wussten.

Stute Eva ließ sich bereitwillig helfen

Die Feuerwehr versuchte zunächst, die Stute mit Gurten aus dem Bach zu bekommen. Doch das funktionierte nicht. Deshalb musste ein Landwirt mit einem sogenannten Teleskoplader zu Hilfe kommen. Dabei handelt es sich um eine Art Bagger mit einer großen Gabel an der Vorderseite. An dieser wurden die Gurte befestigt und Eva so aus dem Bach gehoben.

Das war schon ein spezieller Einsatz... Eva ist uns ans Herz gewachsen.

Der Wehrführer der freiwilligen Feuerwehr Bretzenheim, Marcus Kunz, sagte, die Stute habe sich nicht gewehrt. Sie sei offensichtlich sehr erschöpft gewesen und habe wohl gemerkt, dass jemand ihr helfen will.

Gerettetem Pferd geht es wieder gut

Eva war zunächst so entkräftet, dass sie auch nicht aufstehen konnte, als sie aus dem Bach heraus war. Neben ihren Besitzern war auch ein Tierarzt vor Ort, so die Feuerwehr. Der habe der Stute eine Glukoselösung gegeben. Nach kurzer Zeit habe die Stute dann wieder selbst gehen können.

Nach einem intensiven, aber erfolgreichen Einsatz wurde sie schließlich sicher zurück auf ihre Koppel gebracht. Wie Kunz berichtet, habe ihn die Besitzerin des Pferdes abends nochmal angerufen und sich bedankt. Eva gehe es gut: "Sie ist munter und frisst."