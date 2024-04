Tote in Saulheim: Wie kam die Leiche in die Betonröhre?

Nach langer Suche war am Karfreitag eine Frau tot in einem Bachbett in Saulheim gefunden worden. Jetzt wurde bekannt: Die Leiche der 60-Jährigen lag in einer Betonröhre.

In Saulheim (Kreis Alzey-Worms) ist sie immer noch Tagesgespräch: die Tote, die am Karfreitag vormittags nach zwei Tagen Suche gefunden worden war. Die Polizei teilte mit, die Frau sei in dem Bachbett des kleinen Saulheimer Bachs ertrunken. Man gehe von einem Unfall aus, die Saulheimerin sei vermutlich gestürzt.

Passanten haben am Fundort der Toten in Saulheim Blumen und Kerzen aufgestellt. SWR Jürgen Wolff

Saulheimer fragen sich: Wie kann man in eine Betonröhre stürzen?

Die Leiche wurde in einer Betonröhre gefunden, die das Bachbett an dieser Stelle überbrückt und über die ein Weg verläuft. Und nicht nur die Anwohner fragen sich: Wie kann es sein, dass die Frau in diese Röhre gestürzt ist? Deutet dieser Fundort nicht doch eher darauf hin, dass es sich um ein Verbrechen handelt?

Auch dem Saulheimer Bürgermeister Martin Fölix (CDU) erscheint das Ganze mysteriös. Zumal die Betonröhre an einem Ende vergittert sei. Demnach müsste die Frau irgendwie von dem anderen Ende in die Röhre gekommen sein, wundert sich Fölix.

Frau möglicherweise nach Sturz in Bach desorientiert

Die Polizei bestätigt jetzt auf Nachfrage des SWR, dass der Leichnam der 60-Jährigen in der Röhre gefunden wurde. Aber: Die Ermittlungen seien so gut wie abgeschlossen und man gehe nach wie vor von einem tragischen Unfall aus.

Die Frau sei vermutlich auf dem Heimweg am Mittwochabend gestürzt und habe sich danach eigenständig "in die Betonröhre begeben", so die Polizei. Möglicherweise sei sie nach dem Sturz desorientiert gewesen. Dann sei sie in dem Bachbett ertrunken. Es lägen weiterhin keine Hinweise darauf vor, dass andere Personen beteiligt waren.