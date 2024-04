Mann springt in Mainz-Kostheim auf Flucht vor Polizei von Main-Brücke

In Mainz-Kostheim (Wiesbaden) ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann auf der Flucht vor der Polizei von einer Brücke in den Main gesprungen.

Der 25-jährige Mann soll laut Polizei zuvor eine Frau in Ginsheim-Gustavsburg verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 3.15 Uhr in der Nacht zum Sonntag. Die beiden waren offenbar in einen Streit geraten. Worum es dabei ging und wie genau der Mann die Frau in diesem Streit dann verletzte, konnte die Polizei auf SWR-Nachfrage am Sonntag nicht sagen. Die Frau musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Mann flieht vor Polizei und springt von Brücke in den Main

Als die Polizei am Ort des Vorfalls in Ginsheim-Gustavsburg eintraf, war der Mann zunächst auf der Flucht. Die Polizei konnte ihn aber wenig später auf der Kostheimer Brücke antreffen, die Ginsheim-Gustavsburg mit Mainz-Kostheim verbindet. Dort wehrte er sich gegen seine Festnahme und sprang von der Brücke in den Main. Dabei blieb der 25-Jährige nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt. Die Wasserschutzpolizei konnte ihn aus dem Fluss aufgreifen.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Gegen den Mann wird nun ermittelt. Er befindet sich laut einem Polizeisprecher in Untersuchungshaft. Für die weiteren Ermittlungen sind die Kriminalpolizei in Rüsselsheim und die Staatsanwaltschaft Darmstadt zuständig.