In Mainz muss sich ab heute Mittag ein Mann aus Worms wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten. Er soll sich jahrelang an seiner Stieftochter vergangen haben.

Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes und Missbrauch einer Schutzbefohlenen - so lautet die Anklage gegen den 37-jährigen Mann aus Worms. Jahrelang soll er sich an seiner Stieftochter vergangen haben - mehr als 80 Fälle werden ihm vorgeworfen.

Sexuelle Übergriffe in Imbissbuden und Wohnung

Nach Informationen der Mainzer Staatsanwaltschaft war der Angeklagte mit der Mutter des Mädchens verheiratet. Zu Beginn der mutmaßlichen Taten im Jahr 2019 war es zwölf Jahre alt. Der Angeklagte betrieb während dieser Zeit zwei Imbissbuden in Worms. Dort soll es zu den sexuellen Übergriffen gekommen sein. Aber auch in der gemeinsamen Wohnung in Worms soll der Angeklagte das Mädchen missbraucht haben, so die Staatsanwaltschaft.

Mutmaßlicher Täter sitzt in U-Haft

Der Mann wurde im Sommer vergangenen Jahres festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Für den Prozess am Mainzer Landgericht sind fünf Verhandlungstage angesetzt.