Er soll ein Baby sexuell missbraucht haben, deswegen muss sich ab heute ein 34-Jähriger vor Gericht verantworten. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Ein kleines Mädchen ist mutmaßlich Opfer brutaler Gewalt geworden, acht Taten hat die Staatsanwaltschaft angeklagt. Der Missbrauch soll über einen Zeitraum von etwa einem Jahr stattgefunden haben. Angeklagt ist ein Freund der Eltern.

Mädchen zu Beginn erst vier Monate alt

Laut Anklage war das kleine Mädchen vier Monate alt, als im Januar 2022 der sexuelle Missbrauch begann.

Tatorte waren nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz die Wohnungen der Familie. Diese wohnte zunächst in Zornheim, dann in Bingen am Rhein. Der 34-jährige Angeklagte soll bei der Familie tageweise zu Besuch gewesen sein.

Auch der Kindsvater soll den Säugling missbraucht haben

Das Baby wurde den Ermittlungen nach missbraucht und vergewaltigt. Dabei ist unklar, wer das Kind so malträtiert hat, ob es der Angeklagte war oder der Vater. Auch ist bislang unbekannt, welche Rolle die Mutter spielte.

In jedem Fall soll der Vater an dem Missbrauch der Tochter beteiligt gewesen sein. Deswegen sitzt er nach Angaben eines Gerichtssprechers, ebenso wie der Angeklagte auch, in Untersuchungshaft. Er werde sich in einem gesonderten Prozess verantworten müssen.

Aufgeflogen durch andere Strafverfahren

Die Ermittler kamen den Männern auf die Spur, weil sie in Chatkontakt standen zu anderen Verdächtigen. Der 34-jährige Angeklagte ist vorbestraft wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften und wegen Kindesmissbrauchs.

Für den Prozess am Landgericht Mainz sind zunächst sieben Verhandlungstage bis Ende Januar angesetzt.