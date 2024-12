Polizei Mainz ertappt am Wochenende viele Alkoholsünder

Ein feuchtfröhliches Wochenende war das offensichtlich. Die Polizei hat betrunkene Autofahrer in Mainz kontrolliert und zahlreiche Verstöße geahndet.

Kurz vor Mitternacht am Freitagabend muss die Mainzer Polizei erstmals alkoholbedingt ausrücken. Ein 45-Jähriger hat in Hechtsheim in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und gegen einen Blumenkübel gefahren. Der wird durch den Aufprall um 20 Meter verschoben. Der Fahrer ist so betrunken, dass er sein Handy nicht bedienen kann. Alkoholpegel: 1,4 Promille.

Knapp drei Stunden später fährt ein 24-jähriger Autofahrer in der Oberstadt Schlangenlinien und stößt mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er wird leicht verletzt und verweigert die Aussage. Alkoholpegel: 1,2 Promille.

Auch Frauen fahren mit mehr als 2 Promille Auto

Am selben Morgen um 8:30 Uhr kontrolliert die Polizei in der Altstadt. Eine 21-Jährige hält an und steigt aus. Alkoholpegel: 2 Promille.

Samstagabend, 23:30 Uhr in der Oberstadt: Eine 31-Jährige fällt Zeugen auf, weil sie Schlangenlinien fährt und dabei den Bordstein touchiert. Alkoholpegel: 2,1 Promille.

In der Mainzer Altstadt halten die Polizisten am Sonntagmorgen um 6:20 Uhr einen Mann an, der mit seinem Auto gegen die Einbahnstraße fährt. Alkoholpegel: 0,9 Promille.

Zeugen hindern betrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt

Kurze Zeit später bemerken Zeugen einen fahrwilligen 37-Jährigen. Er fährt los und hält kurz später an einer Ampel. Dort hindert ihn ein Zeuge daran, weiterzufahren, indem er sich vor's Auto des Betrunkenen stellt. Alkoholpegel: 1,7 Promille.

Die Polizei gibt in ihrer Mitteilung zu bedenken, dass sie die vielen Autofahrer nicht erwähnt hat, die zwar Alkohol getrunken, aber weniger als die strafwürdigen 0,5 Promille hatten.