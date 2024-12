per Mail teilen

Ein 19-jähriger Mann ist am Mittwoch im Wiesbadener Hauptbahnhof durch Messerstiche schwer verletzt worden. Laut Polizei gab es vorher einen Streit mit einem anderen Mann.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag am Gleis 1 im Hauptbahnhof. Gegen 16:30 Uhr seien die Einsatzkräfte informiert worden.

Die beiden Männer hätten gestritten. Infolgedessen holte einer der beiden ein Messer heraus und stach mehrere Male auf das 19-jährige Opfer ein. Nach ersten Ermittlungen kannten sich beide nicht.

Gleise am Hauptbahnhof waren gesperrt

Der 19-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus, befindet sich laut Polizei derzeit aber außer Lebensgefahr. Der Täter wurde von einer Frau begleitet. Die Polizei sucht derzeit mit Hochdruck nach den beiden.

Am Wiesbadener Hauptbahnhof kam es zu Einschränkungen: Gleis 1 und Gleis 2 waren am Mittwochabend für mehrere Stunden gesperrt. Warum die beiden Männer in Streit geraten sind, wird laut Polizei noch ermittelt.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611-345-0 entgegen.