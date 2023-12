per Mail teilen

Ein 60-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag für Unruhe auf dem Weihnachtsmarkt gesorgt. Er trug eine ritterartige Lederweste und einen Dolch. Die Polizei nahm ihn fest.

Um kurz nach 16 Uhr wurde es laut auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt. Mitten in die vorweihnachtliche Stimmung hinein platzte die Festnahme eines mutmaßlichen Reichsbürgers. Der Mann aus dem Kreis Mainz-Bingen war mit einer "ritterartigen Lederweste und einem Messer mit feststehender Klinge" aufgefallen, berichtet Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Eine Fußstreife der Polizei wollte den Mann kontrollieren.

Erheblicher Widerstand bei Festnahme

Dieser sei aggressiv geworden, so die Polizei. Weil die Beamten nicht einschätzen konnten, wie er weiter reagiere, entschieden sie, ihn festnehmen. Dagegen wehrte sich der Mann und leistete erheblichen Widerstand. Erst mit mehreren zusätzlichen Polizeikräften sei es gelungen, dem 60-Jährigen Handschellen anzulegen und ihn in Gewahrsam zu nehmen. In einer ersten Aussage lehnte habe er gesagt, er lehne die Befugnisse der Polizei ab.

Die Aktion hat einige Besucher auf dem Weihnachtsmarkt verängstigt.

Bei dem Messer handelte es sich um einen 25 Zentimeter langen "Ritterdolch aus Hartplastik", der einem echten Dolch zum Verwechseln ähnlich sehe, so Roberto. Die Waffe könne auf Grund ihrer Beschaffenheit Verletzungen verursachen. Gegen den Mann werde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands eingeleitet.