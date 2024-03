Am Wormser Klinikum öffnet im Herbst ein Hebammenkreißsaal. Frauen können dort ohne ärztliche Hilfe ihr Kind auf die Welt bringen.

In dem neuen Hebammenkreißsaal im Wormser Klinikum kümmern sich während einer Geburt künftig einzig und allein Hebammen um die Frauen, die ihr Kind auf natürliche Art und Weise auf die Welt bringen wollen - ohne Medikamente und ohne viel technisches Gerät. So erklären es die Verantwortlichen des Klinikums. Viele Frauen hätten sich diese Möglichkeit gewünscht, heißt es von der Pflegedirektorin, Brigitte Ahrens-Frieß, und auch vonseiten des Hebammen-Landesverbandes.

Geburten werden ausschließlich von Hebammen betreut

In der Praxis bedeutet das, dass die Geburten im Kreißsaal ausschließlich von Hebammen betreut werden. Sie arbeiten dort selbstständig ohne das Zutun einer Ärztin oder eines Arztes. Nur wenn Komplikationen auftreten oder eine Betäubung gegen die Schmerzen, wie eine Periduralanästhesie (PDA) notwendig wird, wird eine Ärztin oder ein Arzt hinzugezogen.

Für die werdende Mutter bedeutet dies, dass sie den Geburtsprozess in seiner ursprünglichen, ganz natürlichen Form erleben kann.

Die bisherigen Rückmeldungen zu dem neuen Projekt sind laut Klinikum ausschließlich positiv - und das nicht nur von Seiten werdender Eltern. Das Klinikum bekomme so viele Hebammen-Bewerbungen wie schon lange nicht mehr. Allein die Ankündigung, dass es diesen Hebammenkreißsaal geben wird, hat zu einer Flut von Bewerberinnen geführt. Im Handumdrehen seien alle Stellen besetzt gewesen, so Ahrens-Frieß.

In diesem Kreißsaal im Wormser Klinikum haben die Hebammen das Sagen. SWR Andreas Neubrech

Nach Angaben des Hebammen-Landesverbandes wertet das Projekt den Beruf der Hebamme auf. Diese könnten nun das machen, was sie eigentlich gelernt hätten.

Anmeldungen im Wormser Klinikum ab Juni

Der Hebammenkreißsaal soll im Oktober seinen Betrieb aufnehmen. Im Juni können sich die ersten schwangeren Frauen anmelden. Die Verantwortlichen des Wormser Klinikums schätzen, dass etwa zehn Prozent der werdenden Mütter auf dieses Angebot zurückgreifen werden. Im vergangenen Jahr gab es im Wormser Klinikum 1.484 Geburten.

Sieben Hebammen-Kreißsäle in Rheinland-Pfalz

Der Hebammenkreißsaal in Worms ist der erste dieser Art in Rheinland-Pfalz. In naher Zukunft sollen an insgesamt sieben Geburtskliniken in Rheinland-Pfalz solche Kreißsäle eingerichtet werden. Wenn sich Geburtskliniken dafür entscheiden, bekommen sie vom Land einen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro.