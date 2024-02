Fahrräder reparieren oder Autos waschen, selbst mit einer Schwerbehinderung: Das geht im neuen Inklusionsbetrieb in Ingelheim.

Das Angebot in der neuen Fahrradwerkstatt und der Waschstraße ist groß: Autowäsche, Polsterpflege, Fahrradinspektion, E-Bike Service, um nur ein paar Punkte zu nennen. Die Gebäude und die Arbeitsplätze im neuen "wasch.werk" und "rad.werk" in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) sind barrierefrei. Die Auto-Waschanlage erfüllt nach eigenen Angaben alle nachhaltigen und ökologischen Aspekte nach dem heutigen Stand.

Inklusionsbetrieb in Ingelheim hat namhafte Förderer

Von der Sozialorganisation "Aktion Mensch" gibt es für den Standort in Ingelheim unter anderem eine Anschubfinazierung von 300.000 Euro. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich an laufenden Kosten. So wird zum Beispiel eine Schwerbehindertenstelle mit 350 Euro im Monat bezuschusst. Und das Grundstück stellt der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim in Erbpacht zur Verfügung. In der Stadt Nieder-Olm, die ebenfalls in Rheinhessen liegt, gibt es bereits eine Fahrradwerkstatt und eine Auto-Waschstraße.

Es geht um das Thema: Teilhabe für alle

Hinter dem Projekt steht die Mainzer Gesellschaft in.betrieb. In den Standort in Ingelheim wurden nach eigenen Angaben etwa 2,4 Millionen Euro investiert. Die Gesellschaft für Teilhabe und Integration ist ein Unternehmen, das sich unter anderem um die Eingliederung von Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen kümmert. Es geht darum, dass sie sowohl am Arbeitsleben als auch an der Gesellschaft teilhaben können.