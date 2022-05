Neue Werkstatt für Menschen mit Behinderung

In Ingelheim wird am Nachmittag eine neue Werkstatt und Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderung des Sozialunternehmens in.betrieb eingeweiht. In der neuen Tagesförderstätte werden laut in.betrieb insgesamt 24 schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen individuell betreut und gefördert. In der dazugehörenden Werkstatt fänden 100 Menschen mit Beeinträchtigungen Arbeit, sowie moderne und qualifizierte Bildung bei ihren Wegen in die Selbständigkeit, so ein Sprecher.

Im Obergeschoss seien außerdem Wohnungen errichtet worden, die teils für das selbstbestimmte Wohnen dieser Menschen und teils für den freien Wohnungsmarkt zur Verfügung stünden. Anlass der Einweihung ist der heutige europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung.