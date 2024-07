Stadt Mainz sagt Marktfrühstück auf dem Liebfrauenplatz ab

per Mail teilen

Normalerweise kommen samstags tausende Besucher und Besucherinnen nach Mainz zum Marktfrühstück auf den Liebfrauenplatz. Am morgigen Samstag (20.07.2024) kann es leider nicht stattfinden.

Laut der Stadt Mainz ist der Grund eine große Bohrmaschine mitten auf dem Mainzer Liebfrauenplatz. Sie steht vor dem Gebäude Römischer Kaiser, wo immer der Weinausschank stattfindet. "Wir können das große Bohrgerät nicht bewegen", so Ralf Peterhanwahr, Pressesprecher der Stadt Mainz.

Bohrmaschine ist für den Neubau Gutenberg-Museum im Einsatz

Für den Neubau des Gutenberg-Museums würden seit einiger Zeit Bohrungen zur Untersuchung des Baugrundes durchgeführt, so die Stadt. Im Moment gäbe es die Bohrungen direkt auf dem Liebfrauenplatz. Da das Bohrgerät weder entfernt noch zur Seite geschoben werden konnte, hat sich die Stadt dazu entschieden, das Marktfrühstück morgen abzusagen.

Weinstände Fischtorplatz und Altstadt sind offen

Ein Trost für die Besucher: Die Mainzer Winzer öffnen die Weinstände am Fischtorplatz und in der Altstadt. Wer das gute Wetter bei einem Glas Wein genießen möchte, solle dorthin kommen, so die Winzer.

Das Marktfrühstück auf dem Liebfrauenplatz werde wieder am nächsten Samstag, den 27. Juli 2024, stattfinden, so die Stadt Mainz.