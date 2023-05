Er wartete auf einen Bekannten und blockierte deshalb die Tür einer S-Bahn. Als zwei Mitarbeiter der Bahn den Mann zur Rede stellten, zückte dieser eine Machete.

Es war in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00:45 Uhr. Nach Angaben der Bundespolizei waren die beiden Kontrolleure der Bahn in der S8 unterwegs, die vom Mainzer Hauptbahnhof in Richtung Bischofsheim fahren sollte. Während der Zug am Mainzer Hauptbahnhof stand, sahen die beiden Bahnmitarbeiter, wie ein Mann die Zugtür blockierte - offensichtlich, um den Zug für einen nachkommenden Bekannten aufzuhalten.

Unbekannter Mann zieht Machete aus der Hose

Die beiden Bahnmitarbeiter forderten den Mann auf, die Tür freizugeben, da es sonst zu Verspätungen kommen könne. Die Diskussion ging laut Polizei in der S-Bahn weiter, nachdem der verspätete Bekannte des Mannes nun auch zugestiegen war. Während des Gesprächs habe der Täter dann unvermittelt eine Machete aus seiner Hose gezogen und einen der Mitarbeiter damit bedroht, so die Bundespolizei.

Der rettete sich den Angaben zufolge in ein Abteil und verschanzte sich dort. Unterdessen konnte der Bekannte des Täters diesen soweit beruhigen, dass er von den Bahnmitarbeitern abließ.

Mitarbeiter der Bahn durch Vorfall traumatisiert

An der Station Römisches Theater in Mainz stiegen die beiden Kontrolleure dann noch etwas geschockt von dem Vorfall aus und alarmierten die Polizei. Die Beamten veranlassten sofort die Fahndung nach dem unbekannten Täter, allerdings ohne Erfolg. Die beiden Männer konnten nicht mehr gefunden werden.

Nach Angaben der Bahnmitarbeiter wollten die beiden Männer über Frankfurt nach Paris reisen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über die Täter oder deren Fluchtrichtung vor. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Die Bahnmitarbeiter mussten aufgrund des traumatischen Erlebnisses ihren Dienst abbrechen.