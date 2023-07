Seit vier Wochen herrscht im Ingelheimer Tierheim Ausnahmzustand. Dort ist die Katzenseuche ausgebrochen - mit verheerenden Folgen.

Das Katzenhaus im Ingelheimer Tierheim ähnelt zurzeit einer kleinen, sterilen Krankenstation. Es gibt keine Kratzbäume, keine Decken und kaum Spielzeug für die Katzen. Alles ist entsorgt worden, damit das fiese Katzenseuchen-Virus keine Chance hat, sich auch nur irgendwo einzunisten.

Desinfektionsmaßnahmen wie zu Corona-Zeiten

Und so liegen die Katzen auf Handtüchern oder haben sich in ihren Transportboxen versteckt, als zwei Mitarbeiterinnen in Ganzkörperschutzanzügen anfangen, die Wände mit einem speziellen Desinfektionsmittel zu besprühen. Das gehöre seit Wochen zur täglichen Routine im Katzenhaus, erzählt Lena Rifko. Sie ist im Tierheim für das Katzenhaus zuständig. Nicht nur die Wände, auch die Boxen, die Handtücher - einfach alles muss desinfiziert werden und das in kompletter Schutzmontur und mit Gesichtsmaske.

Wegen des Ausbruchs der tödlichen Katzenseuche müssen die Mitarbeiterinnen des Ingelheim Tierheims jeden Tag die Räume desinfizieren. SWR

Acht Katzen sterben an Seuche

Das Virus ist wahrscheinlich von einer wildlebenden Hauskatze und ihren Babys, die ins Tierheim gebracht wurden, eingeschleppt worden. Schnell haben sich dann alle 45 Katzen im Tierheim infiziert. Sieben Katzenbabys und eine Katzenmutter starben an der Krankheit. Mittlerweile sind die meisten Katzen aber in einem stabilen Zustand. Allerdings seien sie noch mehrere Wochen ansteckend, erklärt Tierheimleiterin Alexandra Blau. Deshalb wird der Ausnahmezustand im Ingelheimer Tierheim wohl noch einige Zeit andauern.

Belastende Situation für die Beschäftigten im Tierheim Ingelheim

Für das Tierheim bedeute dies enormen Stress durch die viele zusätzliche Arbeit. Aber auch emotional ist es für die Mitarbeiterinnen eine belastende Situation: Zusehen zu müssen, wie ein Tier stirbt und nichts tun zu können.

Viel Unterstützung für das Ingelheimer Tierheim

Was den Verantwortlichen auch Sorgen macht: die fianziellen Folgen. Die Leiterin Alexandra Blau rechnet mit zusätzlichen Kosten von mindestens 10.000 Euro. Denn neben dem Desinfektionsmittel und der Schutzausrüstung für die Reinigung benötigt das Tierheim auch sehr viele Handtücher für die Katzen. Spenderinnen und Spender helfen aber schon fleißig

"Wir sind jeden Tag sprachlos, was uns an Hilfe erreicht."

Jeden Tag bekommt das Tierheim Pakete, manchmal 20 an einem Tag. Jetzt habe man so viele alte Handtücher, dass man diese nicht mehr waschen, und einfach kein Risiko mehr eingehen müsse, so Blau. Man könne sie einfach wegwerfen. "Wir sind jeden Tag sprachlos, was uns da erreicht. Der Postbote mag uns schon manchmal nicht mehr."

Das müssen Sie über die Katzenseuche wissen Was ist Katzenseuche? Die Katzenseuche, auch Katzenpest oder Katzenstaupe genannt, ist eine ansteckende, lebensbedrohliche Virusinfektion. Sie tritt vor allem bei jungen Katzen im Alter von zwei bis sechs Monaten auf. Aber auch ältere Katzen können daran erkranken. Die Katzenseuche sollte möglichst schnell behandelt werden, da vor allem junge Katzen bereits innerhalb eines Tages daran sterben können. Für Menschen und andere Tiere ist die Katzenseuche ungefährlich. Wie kommt es zu der Erkrankung? Die Katzenseuche wird durch das feline Panleukopenie-Virus hervorgerufen. Das Virus ist extrem langlebig und kann bei Raumtemperatur bis zu einem Jahr lang beispielsweise an Katzen-Spielzeug überleben. Es ist zudem gegen die meisten gängigen Desinfektionsmittel resistent. Für die Infektion ist kein direkter Kontakt zu einem infizierten Tier nötig. Die Übertragung erfolgt durch Kontakt mit infiziertem Material wie Kot oder durch verschmutzte Trinknäpfe. Auch eine indirekte Übertragung über Insekten ist möglich. Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Katzenseuche, beträgt 3 bis 12 Tage. Wie macht sich Katzenseuche bemerkbar? Bei der plötzlich auftretenden Form der Infektion tritt der Tod innerhalb weniger Stunden ein. Davon sind häufig sehr junge Katzen betroffen, deren Immunsystem noch nicht ausgeprägt ist. Dabei zeigen sich folgende Symptome: Futterverweigerung

Abgeschlagenheit und Müdigkeit

(blutiger) Durchfall

Erbrechen

hohes Fieber

stumpfes Fell

Wassermangel

Durch den Mangel an weißen Blutkörperchen leiden die Katzen an einer Immunschwäche, die zu bakteriellen, tödlichen Folgeinfektionen führen kann. Bei der nicht so plötzlich auftauchende Form der Katzenseuche sind die Symptome oft weniger stark ausgeprägt. Wie lässt sich Katzenseuche nachweisen? Wenn Sie bei Ihrem Tier die Katzenseuche vermuten, muss die Katze so schnell wie möglich von einer Tierärztin oder Tierarzt behandelt werden. Die Diagnose erfolgt anhand von Blut- und Kotuntersuchungen. Wie gefährlich ist Katzenseuche? Katzenseuche ist grundsätzlich heilbar, wenn die betroffene Katze möglichst schnell behandelt wird. Erwachsene, gut genährte Tiere leiden in aller Regel nur unter leichten Symptomen. Eine Faustregel besagt: Wenn eine Katze die ersten fünf Tage der Infektion überlebt, stehen die Chancen sehr gut, dass sie sich wieder erholt. Für junge, kranke und ungeimpfte Katzen stehen die Chancen schlechter - für sie kann die Erkrankung tödlich enden. Jungtiere, die sich bereits im Mutterleib infiziert haben, können unter Umständen ihr Leben lang an Folgeschäden wie beispielsweise Blindheit leiden.

Katzenseuche beschäftigt Tierheim noch Monate

Bis wieder Normalität im Ingelheimer Tierheim einkehrt, wird es noch ein paar Monate dauern. Denn sobald das Katzenvirus besiegt ist, wartet direkt die nächste Herausforderung auf das Team: Dann muss das leergeräumte Katzenhaus wieder komplett neu eingerichtet werden.