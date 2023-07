Polizisten retten Entenküken aus Regionalzug

per Mail teilen

Ein süßes Entenküken als Haustier - das hat sich wohl schon so manches Kind gewünscht. Vielleicht auch das Mädchen, das mit einem Entenküken in der Hand bei Bad Kreuznach Zug gefahren ist.

Auf einmal piepste es im Zug - und es waren nicht die sich schließenden Türen oder die quietschenden Bremsen. Eine aufmerksame Frau bemerkte das Geräusch am Montagmittag in einer Regionalbahn in Bad Kreuznach. Die Quelle des Piepsens: ein kleines Entenküken.

Entenküken der Bundespolizei übergeben

Wie die Polizei berichtet, hat ein Mädchen das Entenküken in der Hand gehalten. Die Frau habe das Mädchen überzeugen können, dass das Küken professionelle Hilfe brauche. Sie übernahm das Küken und informierte die Bundespolizei. Dann übergab sie das Entenküken am Bahnhof in Bad Kreuznach einer Streife.

Küken in Auffangstation versorgt

Die Polizisten brachten das Küken zu einer Auffangstation in Waldalgesheim, wo es versorgt wurde.

Wie das Mädchen zu dem Entenküken kam, wird wohl ein Geheimnis bleiben - sie ist schon vor dem Bahnhof Bad Kreuznach ausgestiegen.