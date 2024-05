per Mail teilen

Wegen der großen Feuchtigkeit rechnen Experten mit mehr Stechmücken als im vergangenen Jahr. Jetzt fliegen sie mit Hubschraubern von Eich bis nach Mainz, um die Schnakenplage einzudämmen.

Schon ein paar Mal war die KABS, die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, in diesem Frühjahr in Rheinhessen unterwegs. Jetzt müssen die Fachleute erneut los.

Durch das Hochwasser der vergangenen Wochen in den Rheinauen wird bei den Schnaken der sogenannte Schlupfreiz ausgelöst - für alle Anwohner entlang des Rheins bedeutet das: Stechmücken-Alarm.

KABS bekämpft Schnaken in Eich, Oppenheim und Mainz

Deshalb sind die KABS-Mitarbeiter heute wieder mit dem Hubschrauber über Rheinhessen unterwegs. Aus der Luft versprühen sie ein biologisches Mittel gegen die Larven der Tiere. Es handelt sich dabei um das biologische Gift Bti. Laut KABS ist es nur für die Larven der Stechmücken tödlich, anderen Tieren schade es nicht.

Los geht es im Süden von Rheinhessen, so eine Sprecherin der KABS. Der Hubschrauber starte in der Gegend rund um Eich. Dann gehe es über Gimbsheim, Oppenheim und Bodenheim bis zu den Rheinauen in Mainz-Mombach.

Hubschrauber der Schnaken-Bekämpfer fliegen auch bei Regen

Das regnerische Wetter spiele keine Rolle bei den Hubschrauberflügen. Nur, wenn es sehr stark regnen würde und die Sicht dadurch extrem eingeschränkt wäre oder es sehr windig wäre, müsste der Helikopter am Boden bleiben.

Die Kabs rechnet in diesem Jahr mit mehr Schnaken als im vergangenen Jahr. Verantwortlich dafür seien der milde, nasse Winter und der viele Regen im Frühling.