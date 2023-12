per Mail teilen

Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, KABS, hat die Beiträge neu berechnet. Die 98 beteiligten Kommunen müssen 2024 mehr bezahlen.

Konkret müssen Kommunen in Rheinhessen, die der KABS angehören, im kommenden Jahr 22 Prozent mehr für die Schnakenbekämpfung zahlen als in diesem Jahr. Das hat die KABS in Speyer mitgeteilt.

Die Kosten staffeln sich nach der Einwohnerzahl. Einige Beispiele sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Kommune Steigerung in € Beitrag 2024 in € Mainz 29.000 160.000 Worms 24.000 133.000 VG Bodenheim 19.000 107.000 Ingelheim 19.000 107.000 VG Rhein-Selz 19.000 107.000 Bingen 13.000 71.000 Budenheim 7.500 43.000

Der KABS stehen dadurch im kommenden Jahr 6,5 Millionen Euro zur Bekämpfung der Schnaken zur Verfügung. Das sind knapp eine Million Euro mehr als in diesem Jahr.

Mit einem Hubschraubern verteilt die KABS Eisgranulat, indem sich der Bacillus thuringiensis israelensis befindet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa, Uli Deck

Mehr Helikopter für die KABS

Als Grund für die Preissteigerung nannte eine Sprecherin der KABS einen neuen Vertrag mit dem Unternehmen Deutsche HeliForst. Es stellt die Hubschrauber bereit, aus denen der Wirkstoff BTI abgeworfen und ausgebracht wird, der die Schnakenlarven tötet. Der Vorteil der Kooperation mit HeliForst sei, dass das neue Unternehmen mehr als zwei Helikopter einsetzen könne und es dadurch weniger Helikopterausfälle geben werde.

Was ebenfalls zur Preissteigerung beigetragen hat, sind laut KABS höhere Personalkosten und eine tarifliche Eingruppierung der Kommunalleiter.