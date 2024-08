In Oppenheim sind in der Nacht zum Sonntag bei zwei Vorfällen insgesamt vier junge Frauen zum Teil schwer verletzt worden. Im Verdacht steht eine unbekannte Täterin.

Es geht laut Polizei um zwei verschiedene Vorfälle. Sie hätten sich am frühen Sonntagmorgen kurz hintereinander in der Altstadt von Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) zugetragen. Es bestehe der Verdacht, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Täterin gehandelt haben könnte.

Mit gefüllter Flasche Zähne ausgeschlagen

In einem ersten Fall gegen 4:30 Uhr war die unbekannte Täterin nach Polizeiangaben in einen Streit mit zwei Jugendlichen geraten. Im Zuge dieses Streits schlug sie mit einer gefüllten Flasche nach ihnen. Dabei verletzte sie eine 15-Jährige leicht im Gesicht, einer 17-Jährigen schlug sie mehrere Zähne aus. Letztere musste laut Polizei im Krankenhaus behandelt werden, konnte mittlerweile aber wieder entlassen werden.

Zwei Schwestern werden schwer verletzt

In einem zweiten Fall wenig später um kurz vor 5 Uhr morgens und an anderer Stelle in der Oppenheimer Altstadt zettelte die unbekannte Täterin erneut einen Streit an, diesmal mit zwei Schwestern. Die Täterin warf einen Gegenstand nach ihnen. Ob es sich dabei auch um die gefüllte Flasche gehandelt habe, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Beide Schwestern wurden von dem Gegenstand getroffen. Der jüngeren 21-jährigen Schwester wurden dadurch ebenfalls mehrere Zähne ausgeschlagen. Außerdem sei ihre Oberlippe abgerissen, berichtet der Polizeisprecher. Die ältere 31-jährige Schwester habe einen Wirbelbruch erlitten. Beide Schwestern befänden sich noch in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Polizei Oppenheim sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Polizei besteht zwar auch die Möglichkeit, dass zwei verschiedene Frauen für die Vorfälle verantwortlich waren. Es deute aber im Moment Einiges darauf hin, dass es sich um ein und dieselbe Täterin gehandelt haben könnte, so der Sprecher. Nach ihr werde nun gesucht. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeuginnen und Zeugen der Vorfälle, sich zu melden.