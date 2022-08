300 Strohballen in Worms brennen - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Auf einem abgeernteten Acker in Worms haben die ganze Nacht 300 Strohballen gebrannt. Möglicherweise wurde das Feuer vorsätzlich gelegt - es wäre nicht das erste Mal.

Nach Angaben der Polizei fing das Stroh auf dem Acker zwischen den Stadtteilen Herrnsheim und Neuhausen am Donnerstagabend an zu brennen. Weil sich Strohballen schlecht löschen ließen, habe sich die Feuerwehr dazu entschieden, die Ballen ausbrennen zu lassen. Deshalb war das Feuer bis in den frühen Morgen zu sehen, mittlerweile ist es laut Feuerwehr erloschen.

Die Wormser Polizei teilte auf SWR-Anfrage mit, dass Brandstiftung als Ursache für das Feuer derzeit nicht ausgeschlossen wird. Der Schaden belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf 12.000 Euro.

Immer wieder Brände in Worms

Weil es im Wormser Norden derzeit vermehrt zu Bränden kommt, ermittelt laut Polizei das Fach-Kommissariat für Brände. Dabei werde auch überprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gebe. Ergebnisse hierzu liegen allerdings noch nicht vor.

Erst vergangene Woche hatte es in Worms allein in einer Nacht dreimal gebrannt. Dabei waren ein Sperrmüllhaufen, Elektroschrott und Grünschnitt in Brand geraten. Die Polizei vermutet, dass die drei Feuer unmittelbar in Zusammenhang stehen und vorsätzlich gelegt wurden. Mögliche Zeugen könnten sich unter der Rufnummer 06241/852-0 melden.

Brand in Kompostanlage war wohl keine Brandstiftung

Vor einem Monat hatte es in einer Kompostanlage im Norden von Worms gebrannt. In diesem Fall war die Polizei aber nicht von Brandstiftung ausgegangen. Eher könnten die hohen Außentemperaturen zu einer Selbstentzündung des sehr trockenen Grünschnitts geführt haben.