Durch extreme Hitze und die Trockenheit steigt auch in Rheinland-Pfalz die Gefahr vor Bränden. In vielen Regionen des Landes haben Anfang der Woche Felder oder Wälder gebrannt.

Der Deutsche Wetterdienst schätzt die Gefahr für Wald- und Graslandbrände zurzeit hoch ein. Im Süden des Bundeslandes teilweise sogar als sehr hoch. Hier hat es bereits gebrannt:





In der Südpfalz bei Neuleiningen im Kreis Bad Dürkheim hat am Montagnachmittag eine Grünfläche gebrannt. Das Feuer drohte auf angrenzende Gebäude überzugreifen. Das konnte die Feuerwehr verhindern. Am frühen Abend waren die Feuerwehren noch im Einsatz. Warum es brannte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum Sonntag brannte es schon einmal im Kreis. Zwischen Dirmstein und Heuchelheim brannten Strohballen.

Waldbrand in der Pfalz

In einem Wald bei Berg im Kreis Germersheim hat es gebrannt. Am Montagmorgen musste die Feuerwehr ausrücken und den Brand auf einer Fläche von 15.000 Quadratkilometern löschen. Bis zum Mittag konnte der Brand gelöscht werden. Der Brand sei glimpflich ausgegangen, da zum Großteil nur Totholz auf dem Waldboden brannte. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

150 Strohballen brannten in der Nacht zum Mittag in der Nähe von Ludwigshafen-Rheingönheim. Bis zum Vormittag musste die Feuerwehr immer wieder Glutnester löschen. Warum die Ballen brannten, ist noch nicht geklärt.

Heuballen und Stoppelacker brannten

Bei Alsheim im Kreis Alzey-Worms brannten laut Polizei am Montagmittag 2.000 Quadratmeter Stoppelacker. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

Im Kreis Trier-Saarburg gab es am Montagmittag gleich zwei Brände. Bei Korlingen brannte laut Feuerwehr eine zwei Hektar große Fläche. Gleichzeitig gab es ein Mähdrescherbrand auf einer zehn Hektar großen Fläche bei Pluwig-Geizenburg. 70 Einsatzkräfte der Verbandsgemeinde Ruwer waren im Einsatz.

Im Kreis Trier-Saarburg gab es am Sonntag ebenfalls zwei Brände. In Baldringen brannte laut Polizei ein abgemähtes Feld. In Lampaden eine Wiese. Die Feuerwehr konnte beide Brände mit Hilfe von Landwirten löschen.

Die Feuerwehr Trier musste am Sonntagabend mehrmals ausrücken. Bei Trier-Quint brannte ein Brennholzlager am Wald. Es konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf den Wald ausbreitete Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Außerdem brannten bei Kenn Strohballen, die die Feuerwehr löschte.