Büttenrede: Mainzerin will Oberbürgermeisterin werden

In Mainz beschäftigen die Menschen zurzeit zwei Themen: Fastnacht und die Wahl zum Oberbürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeisterin. Annalena Boller hat beides jetzt verknüpft. Sie will in ihrem Vortrag als Oberbürgermeisterin kandidieren.

Es ist Samstagabend. Auf die Bühne der Damensitzung der Mainzer Garde der Prinzessin wird ein Wahlplakat gestellt: "Wählt ganz einfach Annalena Boller, dann wird´s in Meenz einfach nur toller" steht darauf. Und dann kommt die 19-Jährige auf die Bühne. Voller Elan hält sie ihren Vortrag, in dem sie sich quasi um das Amt der Oberbürgermeisterin in Mainz bewirbt. "Ich bin für Meenz der Hauptgewinn als neue Bürgermeisterin." "Moi Meenz verdient mit Herz un Sinn mich als Oberbürgermeisterin!" heißt es da augenzwickernd unter anderem. Auf die Idee, einen Fastnachtsvortrag rund um das Thema Oberbürgermeister-Wahl in Mainz zu halten, kam sie bereits vor drei Jahren. Idee im Corona-Lockdown entstanden Im ersten Corona-Lockdown habe sie überlegt, wie es in der Fastnacht für sie weitergehen könne. Dabei sei die Idee entstanden, eine eigene, feste Rolle für sich zu finden. Mit der, so Boller, könne man dann jedes Jahr auftreten und unterschiedliche Themen anpacken. Am besten gefiel ihr dann die Vorstellung, als Oberbürgermeisterin aufzutreten. Dass das Ganze durch den Wechsel von Michael Ebling (SPD) ins Innenministerium und die dadurch nötig gewordene OB-Wahl im Februar jetzt so aktuell ist, sei natürlich toll. Viel Erfahrung auf der Fastnachtsbühne In der Meenzer Fassenacht ist die 19-Jährige schon ein alter Hase. Bereits mit zwölf Jahren begann sie mit einem Freund auf der närrischen Bühne Zwiegespräche zu halten. Dadurch sei sie in die Fastnachtsszene gerutscht. Auf der närrischen Bühne steht Annalena Boller schon seit sieben Jahren. SWR Nach der corona-bedingten Zwangspause entschied sich Annalena dann, alleine weiterzumachen. Familiär war sie nicht vorbelastet, sagt sie, aber jetzt sei sie natürlich mit Begeisterung aktiv. Berufsziel: Journalistin Vergangenen Sommer hat Annalena Boller ihr Abitur gemacht. Anschließend nahm sie sich eine Auszeit und pilgerte auf dem Jakobsweg. Im kommenden Herbst will sie Journalismus studieren. In diesem Bereich hat sie auch schon verschiedene Praktika absolviert. Aber jetzt will sie sich erstmal voll auf die laufende Fastnachtskampagne konzentrieren und mit ihrem Vortrag als Oberbürgermeister-Kandidatin noch auf der einen oder anderen Bühne auftreten. Bei der Garde der Prinzessin wurde ihre Premiere vom Publikum jedenfalls mit großem Beifall gefeiert.