Eishalle in Mainz-Hechtsheim soll Anfang Dezember öffnen

Der Aufbau der mobilen Eishalle im Hechtsheimer Gewerbegebiet läuft. In diesem Jahr neu: die Eisfläche wird größer, so dass dort auch Eishockey-Spiele stattfinden können.

Anfang Dezember soll die Eisfläche in Hechtsheim fertig sein. Zuerst hatte darüber die Allgemeine Zeitung berichtet. Die neue Fläche ist so groß, dass dort auch Eishockeyspiele stattfinden können. Dafür hatte sich der Förderverein Eissport für Mainz e.V. eingesetzt und im Sommer eine Eishockeybande organisiert.

Die Kühlrohre für die Eisfläche im "Ice Dome" in Mainz-Hechtsheim liegen schon. SWR Daniel Brusch

Neue Eishockey-Bande für "Ice Dome"

Das Eishockey-Bandensystem hat der Verein einer Eishalle in Krefeld abgekauft. 170 Meter Banden und dazu noch einmal 170 Meter schwere Plexiglasscheiben waren mit großem Aufwand nach Mainz transportiert worden. Betreiber des "Ice Domes" ist die Mainzer Messegesellschaft. Ihr Geschäftsführer Karl Strack entschied im vergangenen Jahr, kurzfristig eine mobile Eisbahn im Gewerbegebiet in Hechtsheim zu bauen, nachdem die Mainzer Eishalle am Bruchweg wegen Einsturzgefahr überraschend geschlossen worden war.

Auch Eiskunstlauf und Eistanz

Neben mehreren Eishockey-Vereinen wird in der Eishalle auch Eiskunstlauf und Eistanz trainiert. In Mainz gibt es etwa 600 aktive Eissportler. Die Vereine sind froh, dass sie die neue Eisfläche in Mainz-Hechtsheim haben. Weil die Eishalle aber nur von Dezember bis März offen sei, könnten die Sportler nicht so viel trainieren, wie sie es gerne würden.

Wir sind dem Betreiber sehr dankbar, dass er den Eissport gerettet hat! Aber unsere Sportler brauchen Eis von Oktober bis April, um richtig zu trainieren.

Viele Schulen schon angemeldet

Das geht aber nicht, sagt Eishallen-Betreiber Karl Strack, denn im Oktober findet auf dem Messegelände das Oktoberfest statt. Und dann soll der "Ice-Dome" ja auch noch für Besucherinnen und Besucher offen sein, die keine Eislauf-Profis sind, sondern einfach Lust haben, ein bisschen Spaß auf dem Eis zu haben. Karl Strack sagte, es hätten sich auch schon viele Schulklassen zum Schlittschuhlaufen angemeldet.

Die Schlittschuhe zum Ausleihen sind schon in der Eishalle. SWR Daniel Brusch

Wie gehts weiter mit der Eishalle am Bruchweg?

Die Zukunft der maroden Eishalle am Bruchweg ist ungewiss. Es ist noch nicht entschieden, ob sie abgerissen oder saniert wird. Die Stadt hatte ein Gutachten erstellen lassen. Grundsätzlich wird es nach Angaben des Mainzer Finanzdezernenten Günter Beck (Grüne) vermutlich mehrere Jahre dauern, bis es in Mainz wieder eine Eishalle fürs ganze Jahr gibt - egal, ob sie saniert oder neu gebaut wird.